https://sputniknews.com.tr/20240209/rusya-savunma-bakanligi-ordumuz-donetsk-yonunde-dusmana-onemli-kayiplar-verdirdi-1080577327.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T16:32+0300

2024-02-09T16:32+0300

2024-02-09T16:32+0300

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna ordusu

donetsk

kupyansk

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Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Rus ordusu bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubu Ukrayna ordusunun 5 saldırısını bastırırken 185 askeri etkisiz hale getirdi.Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' (Merkez) asker grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirerek 2 saldırı girişimini akamete uğrattı ve 290 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, 2 saldırıyı püskürterek daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu ve 2 mühimmat deposunu imha eden grup, 300 askeri yok etti.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu 190 askeri etkisiz hale getirirken bu rakam Herson yönünde 50 olarak kaydedildi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 2 fırlatma rampasını ve radar sistemini imha ederken 118 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligi-100-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1080552856.html

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