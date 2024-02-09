Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avukat Gülel: 'Görünmediğini sanıyorlar. Blockchain izlenebilir bir sistem. Her yerde ayak izi var'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni deprem riski olan yerler nereler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:33
1 dk
Canlı
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/rusya-savunma-bakanligi-ordumuz-donetsk-yonunde-dusmana-onemli-kayiplar-verdirdi-1080577327.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T16:32+0300
2024-02-09T16:32+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
kupyansk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_042ddfcf6f6f7d6b1393b4d8c5355572.jpg
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Rus ordusu bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubu Ukrayna ordusunun 5 saldırısını bastırırken 185 askeri etkisiz hale getirdi.Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' (Merkez) asker grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirerek 2 saldırı girişimini akamete uğrattı ve 290 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, 2 saldırıyı püskürterek daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu ve 2 mühimmat deposunu imha eden grup, 300 askeri yok etti.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu 190 askeri etkisiz hale getirirken bu rakam Herson yönünde 50 olarak kaydedildi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 2 fırlatma rampasını ve radar sistemini imha ederken 118 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligi-100-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1080552856.html
rusya
ukrayna
donetsk
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d49a2d1f876dc4ebb9926d75e5c3e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, kupyansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, kupyansk

Rusya Savunma Bakanlığı: Ordumuz, Donetsk yönünde düşmana önemli kayıplar verdirdi

16:32 09.02.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu ve 2 mühimmat deposunu imha ettiğini vurguladı.
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Rus ordusu bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubu Ukrayna ordusunun 5 saldırısını bastırırken 185 askeri etkisiz hale getirdi.
Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' (Merkez) asker grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirerek 2 saldırı girişimini akamete uğrattı ve 290 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.
Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, 2 saldırıyı püskürterek daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusunun 2 İHA kontrol merkezini, 1 elektronik harp istasyonunu ve 2 mühimmat deposunu imha eden grup, 300 askeri yok etti.
Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu 190 askeri etkisiz hale getirirken bu rakam Herson yönünde 50 olarak kaydedildi.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 2 fırlatma rampasını ve radar sistemini imha ederken 118 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: 100 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Dün, 20:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала