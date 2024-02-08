https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligi-100-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1080552856.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 100 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 100 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda bugün Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T20:31+0300
2024-02-08T20:31+0300
2024-02-08T20:31+0300
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esir takası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda bugün Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında 100 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, “8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Serbest bırakılan tüm askerlerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğine dikkat çekilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynanin-cok-namlulu-roketatarlardan-atesledigi-12-fuze-onlendi-1080551948.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae)
Rusya Savunma Bakanlığı: 100 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda bugün Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda bugün Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında 100 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, “8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Serbest bırakılan tüm askerlerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğine dikkat çekilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.