Putin: Zaman, Rusya’nın zamanıdır

20.02.2024

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke içinde düzenli olarak seyahat ettiğini ve yerel halkla buluşmaların yerel yönetimler tarafından hazırlanıyor olmasına rağmen ‘her şeyi gördüğünü ve anladığını’ vurguladı.Putin, “Bu koşullar altında bile insanlar düşündüklerini söylüyor, söylemek istediklerini, yakın gelecekte hayata geçirilmiş fikir ve öneriler olarak görmek istediklerini söylüyor” ifadelerini kullandı.'Rusya’nın güçlü fikirlere her zaman ama bugün özellikle ihtiyacı var'Rusya lideri Putin, Rusya Stratejik Girişimler Ajansı’nın (ASİ) ‘Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' adlı forumunda yaptığı konuşmada Rusya’nın her zaman, ancak günümüzde özellikle güçlü fikirlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.“Güçlü fikirlere her zaman ihtiyaç vardır, zira gelişimle ilgili görevler her zaman vardır, ancak bugün, yeni zaman için güçlü fikirler tam da amacına yöneliktir. Zira bugün özel bir zamandan geçiyoruz” diyen Putin, yeni zamanın Rusya’nın bu görevleri başarmak ve ülkeyi yeni bir kalkınma düzeyine taşımak için karşı karşıya olduğu görevlerin tamamen farklı bir düzeye ulaşması anlamına geldiğini sözlerine ekledi.‘Rusya’nın tüm dünyada, özellikle geleneksel değerler alanında giderek artan sayıda destekçisi var’Rusya’nın dünya genelinde yandaşların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Putin, “Dünya genelinde giderek artan sayıda yandaşımız var. Özellikle de, sizin bildiğiniz ve herkesin gördüğü gibi geleneksel değerlerimiz diye tanımladığımız alanda. Bunların sadece bizim geleneksel değerlerimiz olmadığı, her sağlıklı insan için de geleneksel değerler olduğu anlaşılıyor” diye konuştu.‘Birçok ülke, ekonomik alan da dahil olmak üzere Rusya’nın fikirlerine ilgi gösteriyor’Vladimir Putin, “Ülkemizde pek çok ilginç şey var ve birçok ortağımız bunlara ilgi gösteriyor ve bizimle birlikte hayata geçirmeye hazır. Hem ekonomide hem de siyaset alanında birçok alanda etkileşim söz konusu. Ve bu çok önemli ve büyük talep görüyor” vurgusunu yaptı.

