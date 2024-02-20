https://sputniknews.com.tr/20240220/soygu-ukrayna-ordusu-avdeyevkayi-terk-ederken-yarali-askerleri-ve-silahlari-geride-birakti-1080931822.html
Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı
Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı terk edereken yaralı askerleri ve askeri teçhizatları... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T19:16+0300
2024-02-20T19:16+0300
2024-02-20T20:11+0300
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vladimir putin
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nato
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Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'dan ayrılırken çok sayıda yaralı asker, silah ve mayınlı alan bıraktığını söyledi.Şoygu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Ukrayna'daki özel operasyon ne kadar uzun sürerse Rus ordusunun o kadar güçlenecek'Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu devam ettikçe Rus ordusunun daha güçlü ve daha donanımlı hale geldiğini söyledi.Şoygu açıklamasında, "Operasyon ve çatışmalar ne kadar uzun sürerse Rus ordusu da o kadar güçlü, donanımlı ve birleşik hale geliyor. 2023 yılında tüm birliklerimizin seviyesinin ne kadar yükseldiğini görebiliyoruz" dedi.'260 NATO uydusu Ukrayna için hizmet veriyor'Rusya Savunma Bakanı Şoygu gazetecilere yaptığı açıklamada, 260 NATO uydusunun Ukrayna birliklerinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve bunlardan 67'sinin özel keşif uydusu olduğunu söyledi.Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:'Ukrayna ordusu Avdeyevka'da 2 bin 400 askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 17-18 Şubat tarihlerinde Avdeyevka'da 2 bin 400 askeri kayıp verdiğini söyledi.Şoygu, "Son iki günde 2 bin 400 kayıp.. Bunlar büyük kayıplar" dedi.'Rusya hiçbir zaman müzakerelere karşı olmadı, biz her zaman müzakereden yanayız, bu Ukrayna için de geçerli'Vladimir Putin ise, Rusya'nın, Ukrayna konusu da dahil olmak üzere hiçbir zaman diyaloğa karşı olmadığının altını çizen Rus lider, Kiev'in Washington ve Londra'nın emriyle müzakere etmeyi reddettiğini söyledi.Putin, Şoygu ile yaptığı toplantıda şu sözlere yer verdi:'Ukrayna ordu birlikleri askeri açıdan düşüncesiz eylemlerde bulunuyor’ Rus lider Putin, Ukrayna ordu birliklerinin askeri açıdan kesinlikle düşüncesiz eylemlerde bulunduğunu ve tuzağa girdiklerini söyledi. “Düşman kesinlikle askeri açıdan düşüncesizce eylemlerde bulunuyor, fakat bu bir tuzak gibidir. Ve bu tuzağa daha önce girdiler, şimdi de giriyorlar” diyen Putin, dikkatsizce eylemlerin tekrarlanabileceğini sözlerine ekledi ve Şoygu’dan bunu dikkate almasını ve sahadaki komutanlara iletmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/putin-rusyanin-guclu-fikirlere-her-zaman-ama-bugun-ozellikle-ihtiyaci-var-1080931494.html
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avdeyevka, sergey şoygu, vladimir putin, rusya, manpad, nato, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı
avdeyevka, sergey şoygu, vladimir putin, rusya, manpad, nato, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı
Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı
19:16 20.02.2024 (güncellendi: 20:11 20.02.2024)
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı terk edereken yaralı askerleri ve askeri teçhizatları geride bıraktığını dile getirdi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'dan ayrılırken çok sayıda yaralı asker, silah ve mayınlı alan bıraktığını söyledi.
Şoygu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Düşman Avdeyevka'dan ayrılırken çok sayıda esir, yaralı, silah ve Manpads bıraktı. Mayın temizleme konusunda pek çok çalışma yürütüyoruz. Geride pek çok şey bırakıldı, ancak terk edişin gerçekten kaotik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, özel olarak mayınlanmış alanlar yok.
'Ukrayna'daki özel operasyon ne kadar uzun sürerse Rus ordusunun o kadar güçlenecek'
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu devam ettikçe Rus ordusunun daha güçlü ve daha donanımlı hale geldiğini söyledi.
Şoygu açıklamasında, "Operasyon ve çatışmalar ne kadar uzun sürerse Rus ordusu da o kadar güçlü, donanımlı ve birleşik hale geliyor. 2023 yılında tüm birliklerimizin seviyesinin ne kadar yükseldiğini görebiliyoruz" dedi.
'260 NATO uydusu Ukrayna için hizmet veriyor'
Rusya Savunma Bakanı Şoygu gazetecilere yaptığı açıklamada, 260 NATO uydusunun Ukrayna birliklerinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve bunlardan 67'sinin özel keşif uydusu olduğunu söyledi.
Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Sadece 67 NATO özel keşif uydusu faaliyet gösteriyor. NATO ülkelerini destekleyen ülkelerin uydularını bir araya getirirsek, bize karşı çalışan ve neredeyse çevrimiçi olarak hareket ve diğer pek çok şey hakkında bilgi ileten 260 uydu olduğu ortaya çıkıyor.
'Ukrayna ordusu Avdeyevka'da 2 bin 400 askerini kaybetti'
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 17-18 Şubat tarihlerinde Avdeyevka'da 2 bin 400 askeri kayıp verdiğini söyledi.
Şoygu, "Son iki günde 2 bin 400 kayıp.. Bunlar büyük kayıplar" dedi.
'Rusya hiçbir zaman müzakerelere karşı olmadı, biz her zaman müzakereden yanayız, bu Ukrayna için de geçerli'
Vladimir Putin ise, Rusya'nın, Ukrayna konusu da dahil olmak üzere hiçbir zaman diyaloğa karşı olmadığının altını çizen Rus lider, Kiev'in Washington ve Londra'nın emriyle müzakere etmeyi reddettiğini söyledi.
Putin, Şoygu ile yaptığı toplantıda şu sözlere yer verdi:
Müzakerelere gelince, biz hiçbir zaman müzakerelere karşı olmadık, her zaman müzakerelerden yana olduk. Bu aynı zamanda Ukrayna'yı da ilgilendiriyor. Daha önce yüzlerce kez söyledim, diyaloğu biz kesmedik, diyaloğu kesen Ukrayna tarafıydı. Görüşmeler Londra ve Washington'dan gelen doğrudan bir emir üzerine kesildi ve şimdi Ukrayna tarafı bunu resmi düzeyde dile getiriyor. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama bunu alenen söylüyorlar.
'Ukrayna ordu birlikleri askeri açıdan düşüncesiz eylemlerde bulunuyor’
Rus lider Putin, Ukrayna ordu birliklerinin askeri açıdan kesinlikle düşüncesiz eylemlerde bulunduğunu ve tuzağa girdiklerini söyledi.
“Düşman kesinlikle askeri açıdan düşüncesizce eylemlerde bulunuyor, fakat bu bir tuzak gibidir. Ve bu tuzağa daha önce girdiler, şimdi de giriyorlar” diyen Putin, dikkatsizce eylemlerin tekrarlanabileceğini sözlerine ekledi ve Şoygu’dan bunu dikkate almasını ve sahadaki komutanlara iletmesini istedi.