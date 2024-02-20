https://sputniknews.com.tr/20240220/soygu-ukrayna-ordusu-avdeyevkayi-terk-ederken-yarali-askerleri-ve-silahlari-geride-birakti-1080931822.html

Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı

Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı terk edereken yaralı askerleri ve askeri teçhizatları... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T19:16+0300

2024-02-20T19:16+0300

2024-02-20T20:11+0300

ukrayna krizi

avdeyevka

sergey şoygu

vladimir putin

rusya

manpad

nato

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

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Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'dan ayrılırken çok sayıda yaralı asker, silah ve mayınlı alan bıraktığını söyledi.Şoygu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Ukrayna'daki özel operasyon ne kadar uzun sürerse Rus ordusunun o kadar güçlenecek'Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu devam ettikçe Rus ordusunun daha güçlü ve daha donanımlı hale geldiğini söyledi.Şoygu açıklamasında, "Operasyon ve çatışmalar ne kadar uzun sürerse Rus ordusu da o kadar güçlü, donanımlı ve birleşik hale geliyor. 2023 yılında tüm birliklerimizin seviyesinin ne kadar yükseldiğini görebiliyoruz" dedi.'260 NATO uydusu Ukrayna için hizmet veriyor'Rusya Savunma Bakanı Şoygu gazetecilere yaptığı açıklamada, 260 NATO uydusunun Ukrayna birliklerinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve bunlardan 67'sinin özel keşif uydusu olduğunu söyledi.Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:'Ukrayna ordusu Avdeyevka'da 2 bin 400 askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 17-18 Şubat tarihlerinde Avdeyevka'da 2 bin 400 askeri kayıp verdiğini söyledi.Şoygu, "Son iki günde 2 bin 400 kayıp.. Bunlar büyük kayıplar" dedi.'Rusya hiçbir zaman müzakerelere karşı olmadı, biz her zaman müzakereden yanayız, bu Ukrayna için de geçerli'Vladimir Putin ise, Rusya'nın, Ukrayna konusu da dahil olmak üzere hiçbir zaman diyaloğa karşı olmadığının altını çizen Rus lider, Kiev'in Washington ve Londra'nın emriyle müzakere etmeyi reddettiğini söyledi.Putin, Şoygu ile yaptığı toplantıda şu sözlere yer verdi:'Ukrayna ordu birlikleri askeri açıdan düşüncesiz eylemlerde bulunuyor’ Rus lider Putin, Ukrayna ordu birliklerinin askeri açıdan kesinlikle düşüncesiz eylemlerde bulunduğunu ve tuzağa girdiklerini söyledi. “Düşman kesinlikle askeri açıdan düşüncesizce eylemlerde bulunuyor, fakat bu bir tuzak gibidir. Ve bu tuzağa daha önce girdiler, şimdi de giriyorlar” diyen Putin, dikkatsizce eylemlerin tekrarlanabileceğini sözlerine ekledi ve Şoygu’dan bunu dikkate almasını ve sahadaki komutanlara iletmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20240220/putin-rusyanin-guclu-fikirlere-her-zaman-ama-bugun-ozellikle-ihtiyaci-var-1080931494.html

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avdeyevka, sergey şoygu, vladimir putin, rusya, manpad, nato, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı