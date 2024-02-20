https://sputniknews.com.tr/20240220/putin-kuzey-kore-liderine-rus-otomobili-hediye-etti-1080905091.html

Putin, Kuzey Kore liderine Rus otomobili hediye etti

Putin, Kuzey Kore liderine Rus otomobili hediye etti

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T09:57+0300

2024-02-20T09:57+0300

2024-02-20T09:57+0300

dünya

rusya

kuzey kore

vladimir putin

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo-jong

kim jong-un

hediye

yerli otomobil

aurus

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Geçtiğimiz yılın eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşına yerli otomobil hediye ettiği duyuruldu.Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’nın (KCNA) açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Yoldaş Kim Jong-un’a yerli yapım şahsi otomobil hediye etti” ifadesi kullanıldı.Hediyenin 18 Şubat'ta Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’a takdim edildiği belirtilirken, bu hediyenin iki ülke liderleri arasında kurulan özel dostane ilişkilerin açık kanıtı olduğunu söyleyen Kim Yo-jong, ağabeyi Kim Jong-un’un Putin’e minnettar olduğunu iletilmesini istedi.Putin, geçen yılın Eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore liderine Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtmıştı.Rusya Devlet Başkanı son birkaç yıldır Aurus marka limuzini kullanırken, yerli üretim otomobili ziyaretler sırasında yabancı meslektaşlarına tanıtıyor.

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