https://sputniknews.com.tr/20240220/putin-kuzey-kore-liderine-rus-otomobili-hediye-etti-1080905091.html
Putin, Kuzey Kore liderine Rus otomobili hediye etti
Putin, Kuzey Kore liderine Rus otomobili hediye etti
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:57+0300
2024-02-20T09:57+0300
2024-02-20T09:57+0300
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kim jong-un
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aurus
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşına yerli otomobil hediye ettiği duyuruldu.Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’nın (KCNA) açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Yoldaş Kim Jong-un’a yerli yapım şahsi otomobil hediye etti” ifadesi kullanıldı.Hediyenin 18 Şubat'ta Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’a takdim edildiği belirtilirken, bu hediyenin iki ülke liderleri arasında kurulan özel dostane ilişkilerin açık kanıtı olduğunu söyleyen Kim Yo-jong, ağabeyi Kim Jong-un’un Putin’e minnettar olduğunu iletilmesini istedi.Putin, geçen yılın Eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore liderine Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtmıştı.Rusya Devlet Başkanı son birkaç yıldır Aurus marka limuzini kullanırken, yerli üretim otomobili ziyaretler sırasında yabancı meslektaşlarına tanıtıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240101/kim-jong-un-catisma-durumunda-abd-ve-guney-korenin-yok-edilmesi-emrini-verdi-1079230368.html
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rusya, kuzey kore, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo-jong, kim jong-un, hediye, yerli otomobil, aurus, aurus senat
rusya, kuzey kore, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo-jong, kim jong-un, hediye, yerli otomobil, aurus, aurus senat
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya yapımı Aurus otomobilini tanıtan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşına yerli otomobil hediye ettiği duyuruldu.
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’nın (KCNA) açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Yoldaş Kim Jong-un’a yerli yapım şahsi otomobil hediye etti” ifadesi kullanıldı.
Hediyenin 18 Şubat'ta Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’a takdim edildiği belirtilirken, bu hediyenin iki ülke liderleri arasında kurulan özel dostane ilişkilerin açık kanıtı olduğunu söyleyen Kim Yo-jong, ağabeyi Kim Jong-un’un Putin’e minnettar olduğunu iletilmesini istedi.
Putin, geçen yılın Eylül ayında Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore liderine Rusya yapımı Aurus
otomobilini tanıtmıştı.
Rusya Devlet Başkanı son birkaç yıldır Aurus marka limuzini kullanırken, yerli üretim otomobili ziyaretler sırasında yabancı meslektaşlarına tanıtıyor.