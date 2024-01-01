https://sputniknews.com.tr/20240101/kim-jong-un-catisma-durumunda-abd-ve-guney-korenin-yok-edilmesi-emrini-verdi-1079230368.html
Kim Jong-un, çatışma durumunda ABD ve Güney Kore'nin yok edilmesi emrini verdi
Kim Jong-un, çatışma durumunda ABD ve Güney Kore'nin yok edilmesi emrini verdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin kendileriyle çatışma yolunu seçmesi ve savaşa neden... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T11:19+0300
2024-01-01T11:19+0300
2024-01-01T11:19+0300
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kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
güney kore
abd
abd hegemonyası
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Kuzey Kore'nin Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında konuşan Kim Jong-un, “Devrimimiz durmaksızın ilerledikçe, ABD ve Güney Korelilerin devrimi engelleme çabaları yoğunlaşacak.Ordumuzun kararlı bir yüzleşme ruhuna ve ana düşmana ilişkin net bir anlayışa sahip olması ve düşmanların her türlü provokasyonunu acımasızca bozguna uğratması gerekiyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Kılıcı keskinleştirmeye devamKuzey Kore lideri, yeni yıl konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:Kim Jong-un’un üst düzey komutanlar ile gerçekleşen toplantıda, ayrıca ülkenin güvenliğini ve barışı korumak için ‘kılıcı keskinleştirmeye’ devam edilmesi gerektiğine de işaret ettiği bildirildi.Kim Jong-un, 31 Aralık'ta Parti Merkez Komitesi'nin merkez binasında Kore Halk Ordusu'nun kilit liderleriyle bir araya geldi.Komutanları tebrik eden ve ordunun 2023 yılında elde ettiği başarıları öven Kim Jong-un, orduyu partiye ve ulusa ‘sarsılmaz bağlılığı’, vatanı savunması ve emirlere kesinlikle itaat etmesi dolayısıyla takdir etti.Kuzey Kore lideri 2024 yılının ‘savaşa hazırlığın güçlendirildiği’ bir dönem olacağına vurgu yaparken, ülkesinin güçlü bir ordu kurma konusunda daha da büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/kuzey-kore-2024te-daha-fazla-casus-uydu-firlatmayi-hedefliyor-1079212133.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, abd, abd hegemonyası
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, abd, abd hegemonyası
Kim Jong-un, çatışma durumunda ABD ve Güney Kore'nin yok edilmesi emrini verdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin kendileriyle çatışma yolunu seçmesi ve savaşa neden olmaları halinde onları ‘ezici bir darbe’ ile yok etmeye hazır olmaları talimatı verdi.
Kuzey Kore'nin Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında konuşan Kim Jong-un, “Devrimimiz durmaksızın ilerledikçe, ABD ve Güney Korelilerin devrimi engelleme çabaları yoğunlaşacak.Ordumuzun kararlı bir yüzleşme ruhuna ve ana düşmana ilişkin net bir anlayışa sahip olması ve düşmanların her türlü provokasyonunu acımasızca bozguna uğratması gerekiyo
r” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Kılıcı keskinleştirmeye devam
Kuzey Kore lideri, yeni yıl konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Eğer Kuzey Kore ile askeri bir çatışmayı seçerler ve bir savaşı kışkırtırlarsa, (ordumuz) ezici bir darbe vurmak ve düşmanı tamamen yok etmek için en ufak bir tereddüt göstermeden tüm güçleri ve araçları seferber etmelidir.”
Kim Jong-un’un üst düzey komutanlar ile gerçekleşen toplantıda, ayrıca ülkenin güvenliğini ve barışı korumak için ‘kılıcı keskinleştirmeye’ devam edilmesi gerektiğine de işaret ettiği bildirildi.
Kim Jong-un, 31 Aralık'ta Parti Merkez Komitesi'nin merkez binasında Kore Halk Ordusu'nun kilit liderleriyle bir araya geldi.
Komutanları tebrik eden ve ordunun 2023 yılında elde ettiği başarıları öven Kim Jong-un, orduyu partiye ve ulusa ‘sarsılmaz bağlılığı’, vatanı savunması ve emirlere kesinlikle itaat etmesi dolayısıyla takdir etti.
Kuzey Kore lideri 2024 yılının ‘savaşa hazırlığın güçlendirildiği’ bir dönem olacağına vurgu yaparken, ülkesinin güçlü bir ordu kurma konusunda daha da büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.