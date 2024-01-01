https://sputniknews.com.tr/20240101/kim-jong-un-catisma-durumunda-abd-ve-guney-korenin-yok-edilmesi-emrini-verdi-1079230368.html

Kim Jong-un, çatışma durumunda ABD ve Güney Kore'nin yok edilmesi emrini verdi

Kim Jong-un, çatışma durumunda ABD ve Güney Kore'nin yok edilmesi emrini verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin kendileriyle çatışma yolunu seçmesi ve savaşa neden... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T11:19+0300

2024-01-01T11:19+0300

2024-01-01T11:19+0300

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abd

abd hegemonyası

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Kuzey Kore'nin Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, ordu komutanlarıyla yaptığı yeni yıl toplantısında konuşan Kim Jong-un, “Devrimimiz durmaksızın ilerledikçe, ABD ve Güney Korelilerin devrimi engelleme çabaları yoğunlaşacak.Ordumuzun kararlı bir yüzleşme ruhuna ve ana düşmana ilişkin net bir anlayışa sahip olması ve düşmanların her türlü provokasyonunu acımasızca bozguna uğratması gerekiyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Kılıcı keskinleştirmeye devamKuzey Kore lideri, yeni yıl konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:Kim Jong-un’un üst düzey komutanlar ile gerçekleşen toplantıda, ayrıca ülkenin güvenliğini ve barışı korumak için ‘kılıcı keskinleştirmeye’ devam edilmesi gerektiğine de işaret ettiği bildirildi.Kim Jong-un, 31 Aralık'ta Parti Merkez Komitesi'nin merkez binasında Kore Halk Ordusu'nun kilit liderleriyle bir araya geldi.Komutanları tebrik eden ve ordunun 2023 yılında elde ettiği başarıları öven Kim Jong-un, orduyu partiye ve ulusa ‘sarsılmaz bağlılığı’, vatanı savunması ve emirlere kesinlikle itaat etmesi dolayısıyla takdir etti.Kuzey Kore lideri 2024 yılının ‘savaşa hazırlığın güçlendirildiği’ bir dönem olacağına vurgu yaparken, ülkesinin güçlü bir ordu kurma konusunda daha da büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231231/kuzey-kore-2024te-daha-fazla-casus-uydu-firlatmayi-hedefliyor-1079212133.html

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