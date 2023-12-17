https://sputniknews.com.tr/20231217/abdden-kuzey-koreye-nukleer-uyarisi-rejimin-sonu-olur-1078545058.html

ABD’den Kuzey Kore’ye nükleer uyarısı: 'Rejimin sonu olur'

ABD’den Kuzey Kore’ye nükleer uyarısı: 'Rejimin sonu olur'

ABD ile Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının 'Pyongyang... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T12:48+0300

2023-12-17T12:48+0300

2023-12-17T12:48+0300

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kuzey kore lideri kim jong un

nükleer

nükleer füze

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ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah gerginliği sürüyor. ABD ile Güney Kore tarafından kurulan Nükleer Danışma Grubu (NCG) dün nükleer caydırıcılık konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi. NCG tarafından bugün yapılan ortak açıklamada ise, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının 'Pyongyang rejiminin sonu olacağı ve kabul edilemez olduğu' konusunda uyardığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği” de yinelendi.

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abd, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer füze