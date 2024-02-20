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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ve Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T22:37+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonasında elde ettikleri başarıyla ilgili erkek ve kadın milli takıma teşekkürlerini iletti. Erdoğan tebrik mesajında şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, güreş, tebrik
recep tayyip erdoğan, güreş, tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

22:37 20.02.2024 (güncellendi: 22:43 20.02.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ve Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonasında elde ettikleri başarıyla ilgili erkek ve kadın milli takıma teşekkürlerini iletti. Erdoğan tebrik mesajında şunları ifade etti:
"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum"
Buse Tosun Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
15 Şubat, 21:12
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