https://sputniknews.com.tr/20240220/cumhurbaskani-erdogandan-milli-gurescilere-tebrik-1080937489.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ve Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T22:37+0300
2024-02-20T22:37+0300
2024-02-20T22:43+0300
recep tayyip erdoğan
güreş
tebrik
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonasında elde ettikleri başarıyla ilgili erkek ve kadın milli takıma teşekkürlerini iletti. Erdoğan tebrik mesajında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240215/buse-tosun-cavusoglu-avrupa-gures-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1080780892.html
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recep tayyip erdoğan, güreş, tebrik
recep tayyip erdoğan, güreş, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
22:37 20.02.2024 (güncellendi: 22:43 20.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ve Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonasında elde ettikleri başarıyla ilgili erkek ve kadın milli takıma teşekkürlerini iletti. Erdoğan tebrik mesajında şunları ifade etti:
"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum"