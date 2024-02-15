https://sputniknews.com.tr/20240215/buse-tosun-cavusoglu-avrupa-gures-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1080780892.html
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde etti. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T21:12+0300
2024-02-15T21:12+0300
2024-02-15T22:48+0300
spor
altın madalya
buse tosun
güreş
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Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/avrupa-sampiyonu-milli-guresci-selcuk-can-bu-madalyam-turkiyeye-armagan-olsun-1080744320.html
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altın madalya, buse tosun, güreş
altın madalya, buse tosun, güreş
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
21:12 15.02.2024 (güncellendi: 22:48 15.02.2024)
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde etti.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.
Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.
Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.