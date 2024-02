https://sputniknews.com.tr/20240214/avrupa-sampiyonu-milli-guresci-selcuk-can-bu-madalyam-turkiyeye-armagan-olsun-1080744320.html

Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Selçuk Can: Bu madalyam Türkiye'ye armağan olsun

2024-02-14T22:15+0300

spor

güreş

avrupa güreş şampiyonası

olimpiyatlar

Müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk Can şampiyonluk kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "İnanılmaz derecede çok çalıştım. O kadar fazla çalıştım ki sağlık problemleri çektiğim dönemler oldu. Şampiyonluk öyle kolay olunan bir şey değilmiş, onu görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalya Türkiye'ye armağan olsun" diye konuştu.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de hayalleri olduğunu söyleyen Selçuk Can, "Bu madalya büyükler kategorisindeki beşinci madalyam oldu. Daha önce 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya almıştım. Hep de yarı finalde Azeri rakibime ufak farkla kaybediyordum. Bu kez onu yendim. Önümüzde olimpiyatlar var, çalışmalarımız devam edecek. Olimpiyat madalyası alıp şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim var, inancım tam." ifadelerini kullandı.Şeref Eroğlu: Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorumTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Selçuk Can'la gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

güreş, avrupa güreş şampiyonası, olimpiyatlar