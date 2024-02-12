https://sputniknews.com.tr/20240212/turk-milli-halterci-cansu-bektas-avrupa-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1080658742.html
Türk milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türk milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T17:39+0300
2024-02-12T17:39+0300
2024-02-12T17:39+0300
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080658797_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_9c69d0137af5754b28e36ecc1e61c958.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080658797_71:0:1132:796_1920x0_80_0_0_44a63b5d696d8d97355fd839400eb96c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cansu bektaş kimdir, cansu bektaş halter, cansu bektaş avrupa şampiyonası
cansu bektaş kimdir, cansu bektaş halter, cansu bektaş avrupa şampiyonası
Türk milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Ayrıntılar geliyor
Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.