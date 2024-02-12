Türk milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu

YENİ ŞEYLER REHBERİ

Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı

SESLİ HABER

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi