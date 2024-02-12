https://sputniknews.com.tr/20240212/ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-eslesmeleri-bellioldu-1080652220.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Kupası'nda düzenlenen kura çekimi ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T14:27+0300

2024-02-12T14:27+0300

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spor

ziraat türkiye kupası

futbol

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:Trabzonspor - BaşakşehirBeşiktaş - KonyasporFenerbahçe - AnkaragücüGalatasaray - KaragümrükKupada yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - FenerbahçeGalatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - BaşakşehirÇeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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ziraat türkiye kupası, futbol