https://sputniknews.com.tr/20240212/ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-eslesmeleri-bellioldu-1080652220.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası'nda düzenlenen kura çekimi ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:27+0300
2024-02-12T14:27+0300
2024-02-12T15:06+0300
spor
ziraat türkiye kupası
futbol
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:Trabzonspor - BaşakşehirBeşiktaş - KonyasporFenerbahçe - AnkaragücüGalatasaray - KaragümrükKupada yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - FenerbahçeGalatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - BaşakşehirÇeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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ziraat türkiye kupası, futbol
ziraat türkiye kupası, futbol
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
14:27 12.02.2024 (güncellendi: 15:06 12.02.2024)
Türkiye Kupası'nda düzenlenen kura çekimi ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Kupada yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.