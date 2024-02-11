https://sputniknews.com.tr/20240211/fenerbahce-ile-galatasaray-hakem-tartismalarinda-bir-kez-daha-karsi-karsiya-1080635469.html

Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T23:35+0300

2024-02-11T23:35+0300

2024-02-11T23:35+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray sk

maç

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a bıraktı.Galatasaray kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyapor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak" denildi.Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240211/fenerbahce-alanyaspor-engelini-asamadi-zirve-el-degistirdi-1080633511.html

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fenerbahçe, galatasaray sk, maç