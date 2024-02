https://sputniknews.com.tr/20240211/fenerbahce-alanyaspor-engelini-asamadi-zirve-el-degistirdi-1080633511.html

Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı: Zirve el değiştirdi

Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı: Zirve el değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T21:04+0300

2024-02-11T21:04+0300

2024-02-11T21:43+0300

spor

fenerbahçe

alanya

süper lig

edin dzeko

michy batshuayi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080633569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d54ba4ad5bc373b05eaed8600da0497.jpg

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı.47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.49. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.59. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Hadergjonaj'ın pasında sol kanatta topla buluşan Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kontrpiyede kalan Livakovic'in bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.Zirve el değiştirdiMaçın berabere tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sırada yer alırken zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in yeni lideri 66 puanla Galatasaray oldu. Alanyaspor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.İsmail Kartal: Özür diliyoruzFenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/7-super-lig-kulubune-transfer-yasagi-1079593392.html

alanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fbvaly,fenerbahçe alanyaspor,fenerbahçe puan durumu