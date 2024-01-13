https://sputniknews.com.tr/20240113/7-super-lig-kulubune-transfer-yasagi-1079593392.html

7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

7 Süper Lig kulübüne FİFA tarafından transfer yasağı getirildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T09:26+0300

2024-01-13T09:26+0300

2024-01-13T09:26+0300

spor

fifa

transfer yasağı

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FIFA'dan yapılan açıklamada, 'Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama' başlatıldığı kaydedildi.FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar ise Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor olarak sıralandı. Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikÖte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, 'Saldırı' başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.Maddeye eklenen yeni eklen fıkrada şu yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20240113/tff-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-yapti-1079592481.html

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fifa, transfer yasağı