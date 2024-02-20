https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T16:55+0300
2024-02-20T16:55+0300
2024-02-20T16:55+0300
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgilerde, 09.07.1955, Güney Carolina eyaletinde kayıtlı Graham'in terörist ve aşırıcılar listesine eklendiği görüldü.Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham hakkında arama kararı çıkarmıştı. Öncesinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, ABD'li senatörün Rusofobik açıklamaları nedeniyle ceza davası açılması talimatı vermişti.Rosfinmonitoring'in ilgili listesine dahil edilen kişi ve kuruluşların medyayla etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, kamuya açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması ve vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle alakalı olmayan herhangi bir mali hizmetten faydalanması yasaklanıyor.ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde, Rusların ölmesini Kiev’e destek veren ABD için başarı olarak görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ruslarin-olmesini-en-basarili-kaynak-kullanimi-sayan-grahama-moskovadan-tepki-1071682551.html
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abd, senatör, abd'li senatör lindsey graham, rusya, terörist, washington, rusya soruşturma komitesi, kiev
abd, senatör, abd'li senatör lindsey graham, rusya, terörist, washington, rusya soruşturma komitesi, kiev
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.
Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgilerde, 09.07.1955, Güney Carolina eyaletinde kayıtlı Graham'in terörist ve aşırıcılar listesine eklendiği görüldü.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham hakkında arama kararı çıkarmıştı. Öncesinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, ABD'li senatörün Rusofobik açıklamaları nedeniyle ceza davası açılması talimatı vermişti.
Rosfinmonitoring'in ilgili listesine dahil edilen kişi ve kuruluşların medyayla etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, kamuya açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması ve vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle alakalı olmayan herhangi bir mali hizmetten faydalanması yasaklanıyor.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham
, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde, Rusların ölmesini Kiev’e destek veren ABD için başarı olarak görmüştü.