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Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T16:55+0300
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ukrayna krizi
abd
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgilerde, 09.07.1955, Güney Carolina eyaletinde kayıtlı Graham'in terörist ve aşırıcılar listesine eklendiği görüldü.Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham hakkında arama kararı çıkarmıştı. Öncesinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, ABD'li senatörün Rusofobik açıklamaları nedeniyle ceza davası açılması talimatı vermişti.Rosfinmonitoring'in ilgili listesine dahil edilen kişi ve kuruluşların medyayla etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, kamuya açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması ve vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle alakalı olmayan herhangi bir mali hizmetten faydalanması yasaklanıyor.ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde, Rusların ölmesini Kiev’e destek veren ABD için başarı olarak görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ruslarin-olmesini-en-basarili-kaynak-kullanimi-sayan-grahama-moskovadan-tepki-1071682551.html
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abd, senatör, abd'li senatör lindsey graham, rusya, terörist, washington, rusya soruşturma komitesi, kiev

ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi

16:55 20.02.2024
© AP PhotoLindsey Graham
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AP Photo
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.
Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgilerde, 09.07.1955, Güney Carolina eyaletinde kayıtlı Graham'in terörist ve aşırıcılar listesine eklendiği görüldü.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham hakkında arama kararı çıkarmıştı. Öncesinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, ABD'li senatörün Rusofobik açıklamaları nedeniyle ceza davası açılması talimatı vermişti.
Rosfinmonitoring'in ilgili listesine dahil edilen kişi ve kuruluşların medyayla etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, kamuya açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması ve vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle alakalı olmayan herhangi bir mali hizmetten faydalanması yasaklanıyor.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde, Rusların ölmesini Kiev’e destek veren ABD için başarı olarak görmüştü.
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
Ukrayna krizi
Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki
28 Mayıs 2023, 14:32
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