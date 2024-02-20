https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html

ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi

ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T16:55+0300

2024-02-20T16:55+0300

2024-02-20T16:55+0300

ukrayna krizi

abd

senatör

abd'li senatör lindsey graham

rusya

terörist

washington

rusya soruşturma komitesi

kiev

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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), ABD siyasetinin önde gelen 'şahin' isimlerinden Senatör Lindsey Graham'i terörist ve aşırıcılar listesine dahil etti.Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgilerde, 09.07.1955, Güney Carolina eyaletinde kayıtlı Graham'in terörist ve aşırıcılar listesine eklendiği görüldü.Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham hakkında arama kararı çıkarmıştı. Öncesinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, ABD'li senatörün Rusofobik açıklamaları nedeniyle ceza davası açılması talimatı vermişti.Rosfinmonitoring'in ilgili listesine dahil edilen kişi ve kuruluşların medyayla etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, kamuya açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması ve vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle alakalı olmayan herhangi bir mali hizmetten faydalanması yasaklanıyor.ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde, Rusların ölmesini Kiev’e destek veren ABD için başarı olarak görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230528/ruslarin-olmesini-en-basarili-kaynak-kullanimi-sayan-grahama-moskovadan-tepki-1071682551.html

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abd, senatör, abd'li senatör lindsey graham, rusya, terörist, washington, rusya soruşturma komitesi, kiev