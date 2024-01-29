https://sputniknews.com.tr/20240129/abdli-senatoru-grahamden-irani-vuralim-cagrisi-1080144593.html
ABD'li Senatörü Graham’den ‘İran’ı vuralım’ çağrısı
ABD'li Senatörü Graham’den ‘İran’ı vuralım’ çağrısı
ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:41+0300
2024-01-29T09:41+0300
2024-01-29T09:41+0300
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Lindsey Graham’ın yazılı açıklamasında, “Biden yönetimi istediği tüm İran proksilerini yok edebilir, ama bu İran’ın saldırganlığını durdurmayacak. Beyas Saray'ı, yalnızca öldürülen askerlerimizin intikamını almak için değil, aynı zamanda gelecekteki saldırıları engellemek için İran içindeki kritik hedefleri vurmaya çağırıyorum” ifadesine yer verildi.İran hükümetinin sadece güçten anladığını savunan Graham, “Bedelini kendi altyapıları ve askerleriyle ödeyene kadar ABD birliklerine yönelik saldırılar devam edecek. (ABD Savunma Bakanı) Lloyd Austin’in bölgedeki güçlerimize yönelik saldırıları engellemeye yönelik çabaları korkunç şekilde başarısız oldu” diye ekledi.Pentagon: Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldüğü İHA saldırısına karşılık vereceğizABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.Bakan Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ikby-baskani-barzani-urdun-suriye-sinirindaki-abd-askerlerine-saldiriyi-kinadi-1080144122.html
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abd, iran, abd senatosu, lindsey graham, ürdün, suriye, abd üssü, ortadoğu
abd, iran, abd senatosu, lindsey graham, ürdün, suriye, abd üssü, ortadoğu
ABD'li Senatörü Graham’den ‘İran’ı vuralım’ çağrısı
ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için Beyaz Saray’a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısında bulundu.
Lindsey Graham’ın yazılı açıklamasında, “Biden yönetimi istediği tüm İran proksilerini yok edebilir, ama bu İran’ın saldırganlığını durdurmayacak. Beyas Saray'ı, yalnızca öldürülen askerlerimizin intikamını almak için değil, aynı zamanda gelecekteki saldırıları engellemek için İran içindeki kritik hedefleri vurmaya çağırıyorum” ifadesine yer verildi.
İran hükümetinin sadece güçten anladığını savunan Graham, “Bedelini kendi altyapıları ve askerleriyle ödeyene kadar ABD birliklerine yönelik saldırılar devam edecek. (ABD Savunma Bakanı) Lloyd Austin’in bölgedeki güçlerimize yönelik saldırıları engellemeye yönelik çabaları korkunç şekilde başarısız oldu” diye ekledi.
Pentagon: Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldüğü İHA saldırısına karşılık vereceğiz
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.
Bakan Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.