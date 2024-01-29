https://sputniknews.com.tr/20240129/ikby-baskani-barzani-urdun-suriye-sinirindaki-abd-askerlerine-saldiriyi-kinadi-1080144122.html

IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askerlerine saldırıyı kınadı

IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askerlerine saldırıyı kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T09:34+0300

2024-01-29T09:34+0300

2024-01-29T09:34+0300

israil- filistin çatışması

neçirvan barzani

mesud barzani

abd

abd ordusu

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Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD güçlerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, “Bu zor zamanda ABD halkının yanında olduklarını” belirtti.ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/centcom-abdnin-urdundeki-usse-yonelik-saldirida-yaralanan-askerden-sekizi-tahliye-edildi-1080141679.html

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neçirvan barzani, mesud barzani, abd, abd ordusu