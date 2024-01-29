https://sputniknews.com.tr/20240129/ikby-baskani-barzani-urdun-suriye-sinirindaki-abd-askerlerine-saldiriyi-kinadi-1080144122.html
IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askerlerine saldırıyı kınadı
IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askerlerine saldırıyı kınadı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:34+0300
2024-01-29T09:34+0300
2024-01-29T09:34+0300
israil- filistin çatışması
neçirvan barzani
mesud barzani
abd
abd ordusu
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Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD güçlerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, “Bu zor zamanda ABD halkının yanında olduklarını” belirtti.ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/centcom-abdnin-urdundeki-usse-yonelik-saldirida-yaralanan-askerden-sekizi-tahliye-edildi-1080141679.html
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neçirvan barzani, mesud barzani, abd, abd ordusu
neçirvan barzani, mesud barzani, abd, abd ordusu
IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askerlerine saldırıyı kınadı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD güçlerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, “Bu zor zamanda ABD halkının yanında olduklarını” belirtti.
ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı
ABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.
Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.