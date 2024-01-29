https://sputniknews.com.tr/20240129/centcom-abdnin-urdundeki-usse-yonelik-saldirida-yaralanan-askerden-sekizi-tahliye-edildi-1080141679.html

CENTCOM: ABD’nin Ürdün’deki üssüne yönelik saldırıda yaralanan askerin sayısı arttı

CENTCOM: ABD’nin Ürdün’deki üssüne yönelik saldırıda yaralanan askerin sayısı arttı

ABD Merkez Komutanlığı, (CENTCOM), Ürdün’deki askeri üsse yönelik saldırıda yaralanan asker sayısının 34’e çıktığını, sekizini tahliye etmek zorunda... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T07:57+0300

2024-01-29T07:57+0300

2024-01-29T07:59+0300

savunma

abd

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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CENTCOM’un açıklamasında, “Yaralı ABD’li asker sayısı en az 34 oldu. Yaralı sekiz askerin, daha nitelikli tıbbi bakım alabilmesi için Ürdün’den tahliye edilmesi gerekti. Durumları stabil. Diğer askerler, sağlanacak bakımın belirlenmesi açısından tam muayeneden geçiyor” ifadesine yer verildi.Yaralı sayısının daha da artabileceği ifade edildi. Daha önce Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir ABD askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin öldüğünü ve 25 askerin yaralandığını açıklanmıştı.Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, saldırıya uğrayan üssün Suriye’nin Tenef bölgesinde yer alan ABD üssünün olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240128/trumptan-bidena-ben-baskan-olsaydim-bu-saldiri-gerceklesmezdi-1080138995.html

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abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)