https://sputniknews.com.tr/20240128/trumptan-bidena-ben-baskan-olsaydim-bu-saldiri-gerceklesmezdi-1080138995.html

Trump'tan Biden'a: Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi

Trump'tan Biden'a: Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi

Eski ABD Başkanı Trump, ABD güçlerine yönelik İHA saldırısına ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T23:44+0300

2024-01-28T23:44+0300

2024-01-28T23:44+0300

dünya

donald trump

joe biden

abd üssü

saldırı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri" ifadesini kullandı.Bugünün ABD için 'korkunç bir gün' olduğunu belirten Trump, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığını belirttiği 'Azami Baskı' politikasının etkisini savunan Trump, "İran rejimi, terörist vekillerini finanse etmek için 2 doları ancak bir araya getirebiliyordu" ifadesini kullandı.'Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi'Biden'ın İran'a milyarlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran'ın bu parayı Ortadoğu'da "katliam ve yıkım" yapmak için kullandığını savundu.Trump, "Ben başkan olsaydım, bu saldırı asla gerçekleşmezdi" ifadesini de kullandı.Trump, İHA saldırısının, ülkesinin 'güç yoluyla barış' politikasına acilen dönmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizerek, kaos ve kıyım olmamasının yanı sıra ABD'lilerin hayatını kaybetmemesi için bunun gerekli olduğuna dikkati çekti.Eski Başkan, paylaşımının sonunda, "Ülkemiz, Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz" ifadesini kullandı.ABD güçlerine saldırıBeyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var" ifadesini kullanmıştı.Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240128/trump-biden-yasadisi-gocmenleri-durdurmuyor-fakat-ukraynaya-milyarlarca-dolar-gonderiyor-1080136564.html

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