https://sputniknews.com.tr/20230528/ruslarin-olmesini-en-basarili-kaynak-kullanimi-sayan-grahama-moskovadan-tepki-1071682551.html
Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki
Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki
Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusların ölmesini başarı olarak gören ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı eleştirdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T14:32+0300
2023-05-28T14:32+0300
2023-05-28T14:54+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
lindsey graham
vladimir zelenskiy
mariya zaharova
dmitriy peskov
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde sarf ettiği sözler, Moskova'da 'utanç verici Nazi ideolojisinin yansıması' olarak değerlendirildi.'Daha utanç verici bir şey tahayyül etmek zor'Graham'in 'Washington'un Kiev'e askeri yardımları sonucu Rusların çatışmalarda öldüğünü' belirterek 'ABD'nin şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığını' savunmasını, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'utanç kaynağı' olarak niteledi:'ABD'nin Nazi beslemeleri'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da 'ABD'nin geçmişteki 'yatırımlarının' 2. Dünya Savaşı ve Holokost'a yol açtığını' anımsatarak ekledi:'Amerikan şirketleri Üçüncü Reich ile aktif işbirliği yaptı'Zaharova, 'ABD'li senatörlerin Washington'un önceki macerasının nasıl sonlandığını hatırlaması gerektiğini' belirterek şöyle devam etti:
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abd, rusya, ukrayna, lindsey graham, vladimir zelenskiy, mariya zaharova, dmitriy peskov
abd, rusya, ukrayna, lindsey graham, vladimir zelenskiy, mariya zaharova, dmitriy peskov
Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki
14:32 28.05.2023 (güncellendi: 14:54 28.05.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusların ölmesini başarı olarak gören ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı eleştirdi.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde sarf ettiği sözler, Moskova'da 'utanç verici Nazi ideolojisinin yansıması' olarak değerlendirildi.
'Daha utanç verici bir şey tahayyül etmek zor'
Graham'in 'Washington'un Kiev'e askeri yardımları sonucu Rusların çatışmalarda öldüğünü' belirterek 'ABD'nin şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığını' savunmasını, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'utanç kaynağı' olarak niteledi:
"Bir ülke için bu tür senatörlere sahip olmaktan daha utanç verici bir şey tahayyül etmek zor."
'ABD'nin Nazi beslemeleri'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da 'ABD'nin geçmişteki 'yatırımlarının' 2. Dünya Savaşı ve Holokost'a yol açtığını' anımsatarak ekledi:
"Şimdiyse ABD'nin paraları neo-Nazi Kiev rejiminin doyumsuz boğazına akıyor."
'Amerikan şirketleri Üçüncü Reich ile aktif işbirliği yaptı'
Zaharova, 'ABD'li senatörlerin Washington'un önceki macerasının nasıl sonlandığını hatırlaması gerektiğini' belirterek şöyle devam etti:
"Ford, General Motors, Coca-Cola, Kodak, Standard Oil, Chase National Bank, IBM gibi bir dizi tanınmış Amerikan şirketi, Üçüncü Reich ile aktif olarak işbirliği yaptı, ona ekipman sağladı, ortak teknolojik geliştirmelere katıldı, şirketlerin faaliyet alanlarına bağlı olarak gıda ürünleri temin ederek finansman sponsoru oldu."