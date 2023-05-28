https://sputniknews.com.tr/20230528/ruslarin-olmesini-en-basarili-kaynak-kullanimi-sayan-grahama-moskovadan-tepki-1071682551.html

Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki

Rusların ölmesini 'en başarılı kaynak kullanımı' sayan Graham'a Moskova'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusların ölmesini başarı olarak gören ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı eleştirdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T14:32+0300

2023-05-28T14:32+0300

2023-05-28T14:54+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

lindsey graham

vladimir zelenskiy

mariya zaharova

dmitriy peskov

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan Senatör Lindsey Graham'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinde sarf ettiği sözler, Moskova'da 'utanç verici Nazi ideolojisinin yansıması' olarak değerlendirildi.'Daha utanç verici bir şey tahayyül etmek zor'Graham'in 'Washington'un Kiev'e askeri yardımları sonucu Rusların çatışmalarda öldüğünü' belirterek 'ABD'nin şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığını' savunmasını, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'utanç kaynağı' olarak niteledi:'ABD'nin Nazi beslemeleri'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da 'ABD'nin geçmişteki 'yatırımlarının' 2. Dünya Savaşı ve Holokost'a yol açtığını' anımsatarak ekledi:'Amerikan şirketleri Üçüncü Reich ile aktif işbirliği yaptı'Zaharova, 'ABD'li senatörlerin Washington'un önceki macerasının nasıl sonlandığını hatırlaması gerektiğini' belirterek şöyle devam etti:

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abd, rusya, ukrayna, lindsey graham, vladimir zelenskiy, mariya zaharova, dmitriy peskov