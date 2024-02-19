https://sputniknews.com.tr/20240219/fsb-donetskte-ingiliz-yapimi-kamikaze-iha-kontrol-altina-alinarak-indirildi-1080881364.html
FSB: Donetsk’te İngiliz yapımı kamikaze İHA kontrol altına alınarak indirildi
FSB: Donetsk’te İngiliz yapımı kamikaze İHA kontrol altına alınarak indirildi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait İngiliz yapımı Banshee Jet-80 kamikaze insansız hava aracının (İHA) kontrollü bir şekilde indirildiği... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T14:43+0300
2024-02-19T14:43+0300
2024-02-19T14:43+0300
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donetsk
insansız hava aracı (iha)
kamikaze insansız hava aracı (iha)
ingiltere
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın açıklamasına göre, ordu birimleriyle işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucu, DHC’nin Novoazovsk ilçesinde tespit edilen İngiliz yapımı Banshee Jet-80 jet kamikaze İHA ele geçirildi.İHA kontrollü şekilde indirildi. Bomba uzmanları aracın başlığında 7 kilogram ağırlığında patlayıcı tespit etti. Patlayıcının olay yerinde yok edildiği kaydedildi.İHA’nın görev programı deşifre edilerek Mariupol’deki büyük bir sivil altyapı tesisinin hedef alındığı öğrenildi.Banshee Jet-80, iki adet 40 kiloluk gaz türbinli motorlar sayesinde saniyede 200 metre hızla uçabilirken, havada kalma süresinin ise 45 dakika olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/rus-siyasetciye-teror-saldirisi-duzenleyecekti-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-olduruldu-1080878099.html
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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), ingiltere
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), ingiltere
FSB: Donetsk’te İngiliz yapımı kamikaze İHA kontrol altına alınarak indirildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait İngiliz yapımı Banshee Jet-80 kamikaze insansız hava aracının (İHA) kontrollü bir şekilde indirildiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın açıklamasına göre, ordu birimleriyle işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucu, DHC’nin Novoazovsk ilçesinde tespit edilen İngiliz yapımı Banshee Jet-80 jet kamikaze İHA ele geçirildi.
İHA kontrollü şekilde indirildi. Bomba uzmanları aracın başlığında 7 kilogram ağırlığında patlayıcı tespit etti. Patlayıcının olay yerinde yok edildiği kaydedildi.
İHA’nın görev programı deşifre edilerek Mariupol’deki büyük bir sivil altyapı tesisinin hedef alındığı öğrenildi.
Banshee Jet-80, iki adet 40 kiloluk gaz türbinli motorlar sayesinde saniyede 200 metre hızla uçabilirken, havada kalma süresinin ise 45 dakika olduğu tahmin ediliyor.