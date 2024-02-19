https://sputniknews.com.tr/20240219/fsb-donetskte-ingiliz-yapimi-kamikaze-iha-kontrol-altina-alinarak-indirildi-1080881364.html

FSB: Donetsk’te İngiliz yapımı kamikaze İHA kontrol altına alınarak indirildi

FSB: Donetsk’te İngiliz yapımı kamikaze İHA kontrol altına alınarak indirildi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait İngiliz yapımı Banshee Jet-80 kamikaze insansız hava aracının (İHA) kontrollü bir şekilde indirildiği... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T14:43+0300

2024-02-19T14:43+0300

2024-02-19T14:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

donetsk

insansız hava aracı (iha)

kamikaze insansız hava aracı (iha)

ingiltere

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın açıklamasına göre, ordu birimleriyle işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucu, DHC’nin Novoazovsk ilçesinde tespit edilen İngiliz yapımı Banshee Jet-80 jet kamikaze İHA ele geçirildi.İHA kontrollü şekilde indirildi. Bomba uzmanları aracın başlığında 7 kilogram ağırlığında patlayıcı tespit etti. Patlayıcının olay yerinde yok edildiği kaydedildi.İHA’nın görev programı deşifre edilerek Mariupol’deki büyük bir sivil altyapı tesisinin hedef alındığı öğrenildi.Banshee Jet-80, iki adet 40 kiloluk gaz türbinli motorlar sayesinde saniyede 200 metre hızla uçabilirken, havada kalma süresinin ise 45 dakika olduğu tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240219/rus-siyasetciye-teror-saldirisi-duzenleyecekti-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-olduruldu-1080878099.html

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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), ingiltere