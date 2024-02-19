https://sputniknews.com.tr/20240219/rus-siyasetciye-teror-saldirisi-duzenleyecekti-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-olduruldu-1080878099.html

Rus siyasetçiye terör saldırısı düzenleyecekti: Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı öldürüldü

Rus siyasetçiye terör saldırısı düzenleyecekti: Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı öldürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye Bölgesi'ndeki bir siyasetçiye terör saldırısı hazırlayan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının etkisiz hale... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T12:59+0300

2024-02-19T12:59+0300

2024-02-19T12:59+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

zaporojye

ukrayna

rusya

donetsk

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FSB, 17 Mart'taki devlet başkanlığı seçimleri için sandıkların önceden kurulacağı Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki siyasetçilerden birinin hedef alındığı terör saldırısı girişimini engelledi.Saldırının SBU'nun talimatıyla Rusya vatandaşı Vitaliy Dyatlenko tarafından hazırlandığını bildiren FSB, "Dyatlenko, 2024 yılındaki seçim sürecinin öncesinde SBU tarafından elemanlandı. Zanlı, bir el yapımı bomba patlatmayı planlıyordu. SBU, zanlının eylemlerini koordine ederek ona bombayı temin etti" ifadelerini kullandı.FSB üyeleri tarafından yakalanan Dyatlenko'nun silahla karşılık verdiğini kaydeden FSB, zanlının karşı ateşle öldürüldüğünü belirtti.Zanlının evinde yapılan aramada Makarov tipi tabanca, şarjörler ve boş kovanlar bulunduğunu aktaran FSB, siviller arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.Eylül 2022'de Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde devam eden sıkıyönetim uygulaması nedeniyle devlet başkanlığı seçimleri için sandıklar önceden kurulacak. Zaporojye'de oy verme işlemi 25 Şubat'ta başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240205/fsbden-donetskte-operasyon-ukraynali-sabotajcilara-ait-bati-yapimi-silahlar-ele-gecirildi-1080410108.html

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), zaporojye, ukrayna, rusya, donetsk