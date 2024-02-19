https://sputniknews.com.tr/20240219/filistinli-bakan-israil-gazzede-yasananlari-bahane-ederek-bati-seriayi-tasfiye-etmeye-calisiyor-1080897642.html

Filistinli bakan: İsrail, Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor

Filistinli bakan: İsrail, Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, İsrail’in Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T23:23+0300

2024-02-19T23:23+0300

2024-02-19T23:23+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Arabic’in yayınına konuk olan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, ‘İsrail’in ulusal güçlerle karşı karşıya gelerek şiddeti kışkırtmaya ve durumu, sürekli baskınların ve bitmek bilmeyen tutuklamaların olduğu 2004’teki seviyesine döndürmeye çalıştığını’ ifade etti.Majdalani, “O (İsrail) Batı Şeria’da askeri, siyasi ve enformasyon üstünlüğünü sergiliyor ve durumu patlatmak için provokasyonlar düzenliyor. Asıl amacı ise ayrı bir takım silahlı gruplarla çatışmak değil, Filistin yönetiminin tamamını yok etmektir” diye konuştu.Uluslararası toplumun İsrail’in Refah’taki operasyonunu durduracak durumda olmadığını söyleyen Majdalani, “Mesele uluslararası toplumun bunu istememesi değil. Bunun nedeni yalnızca Amerika’nın tutumudur ve Washington’un İsrail’e olan bağlılığı, ABD’nin Ortadoğu’daki kolonisinden vazgeçmesine asla izin vermeyecek. Aksini düşünen herkes yanılıyor” vurgusunu yaptı.Rusya’nın Filistinli grupları Moskova’da buluşmaya davet etmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Majdalani, ‘bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunu, ancak olumlu sonuç elde etmek için daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini’ söyledi. Filistinli bakan, “Müzakere masasına oturmadan önce grupların öncelikle mevcut boşlukları ve farklılıkları ortadan kaldırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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gazze şeridi

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israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi