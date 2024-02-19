https://sputniknews.com.tr/20240219/filistinli-bakan-israil-gazzede-yasananlari-bahane-ederek-bati-seriayi-tasfiye-etmeye-calisiyor-1080897642.html
Filistinli bakan: İsrail, Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
Filistinli bakan: İsrail, Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, İsrail’in Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T23:23+0300
2024-02-19T23:23+0300
2024-02-19T23:23+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
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Sputnik Arabic’in yayınına konuk olan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, ‘İsrail’in ulusal güçlerle karşı karşıya gelerek şiddeti kışkırtmaya ve durumu, sürekli baskınların ve bitmek bilmeyen tutuklamaların olduğu 2004’teki seviyesine döndürmeye çalıştığını’ ifade etti.Majdalani, “O (İsrail) Batı Şeria’da askeri, siyasi ve enformasyon üstünlüğünü sergiliyor ve durumu patlatmak için provokasyonlar düzenliyor. Asıl amacı ise ayrı bir takım silahlı gruplarla çatışmak değil, Filistin yönetiminin tamamını yok etmektir” diye konuştu.Uluslararası toplumun İsrail’in Refah’taki operasyonunu durduracak durumda olmadığını söyleyen Majdalani, “Mesele uluslararası toplumun bunu istememesi değil. Bunun nedeni yalnızca Amerika’nın tutumudur ve Washington’un İsrail’e olan bağlılığı, ABD’nin Ortadoğu’daki kolonisinden vazgeçmesine asla izin vermeyecek. Aksini düşünen herkes yanılıyor” vurgusunu yaptı.Rusya’nın Filistinli grupları Moskova’da buluşmaya davet etmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Majdalani, ‘bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunu, ancak olumlu sonuç elde etmek için daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini’ söyledi. Filistinli bakan, “Müzakere masasına oturmadan önce grupların öncelikle mevcut boşlukları ve farklılıkları ortadan kaldırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/israil-ordusu-lubnanin-sayda-kentinin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1080897312.html
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israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
Filistinli bakan: İsrail, Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, İsrail’in Gazze’de yaşananları bahane ederek Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalıştığını belirtti.
Sputnik Arabic’in yayınına konuk olan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, ‘İsrail’in ulusal güçlerle karşı karşıya gelerek şiddeti kışkırtmaya ve durumu, sürekli baskınların ve bitmek bilmeyen tutuklamaların olduğu 2004’teki seviyesine döndürmeye çalıştığını’ ifade etti.
Majdalani, “O (İsrail) Batı Şeria’da askeri, siyasi ve enformasyon üstünlüğünü sergiliyor ve durumu patlatmak için provokasyonlar düzenliyor. Asıl amacı ise ayrı bir takım silahlı gruplarla çatışmak değil, Filistin yönetiminin tamamını yok etmektir” diye konuştu.
Uluslararası toplumun İsrail’in Refah’taki operasyonunu durduracak durumda olmadığını söyleyen Majdalani, “Mesele uluslararası toplumun bunu istememesi değil. Bunun nedeni yalnızca Amerika’nın tutumudur ve Washington’un İsrail’e olan bağlılığı, ABD’nin Ortadoğu’daki kolonisinden vazgeçmesine asla izin vermeyecek. Aksini düşünen herkes yanılıyor” vurgusunu yaptı.
Rusya’nın Filistinli grupları Moskova’da buluşmaya davet etmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Majdalani, ‘bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunu, ancak olumlu sonuç elde etmek için daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini’ söyledi. Filistinli bakan, “Müzakere masasına oturmadan önce grupların öncelikle mevcut boşlukları ve farklılıkları ortadan kaldırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.