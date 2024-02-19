https://sputniknews.com.tr/20240219/israil-ordusu-lubnanin-sayda-kentinin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1080897312.html

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesinde yer alan bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T23:04+0300

2024-02-19T23:04+0300

2024-02-19T23:04+0300

israil- filistin çatışması

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.Lübnan resmi ajansı NNA ise, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiğini aktardı.NNA geçtiği başka bir haberde ise saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını ve tedavi için Sayda kentindeki hastanelere kaldırıldıklarını duyurdu.Yaralıların çoğunluğunun Suriye ve Filistin uyruklu mülteciler oldukları kaydedildi.Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.Yangın kontrol altına alınamadıOlay bölgesinde AA muhabirinin verdiği bilgilere göre İsrail ordusu Gaziyye beldesinde 2 noktayı hedef aldı. Saldırının hedefindeki noktalardan biri cam ve alüminyum fabrikası.Fabrikanın arka bölgesinde çıkan ve metrelerce yükselen yangın alevleri henüz itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınamadı.Gaziyye beldesi, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.İsrail ordusu, Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarını üstlenerek hedeflerinin Hizbullah'a ait iki silah deposu olduğunu savunmuştu.Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240215/lubnan-israili-bm-guvenlik-konseyine-sikayet-edecek-1080773210.html

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