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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/lubnan-israili-bm-guvenlik-konseyine-sikayet-edecek-1080773210.html
Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek
Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek
Sputnik Türkiye
Lübnan hükümeti, güney Lübnan'da bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T17:26+0300
2024-02-15T17:26+0300
israil- filistin çatışması
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, “İsrail saldırılarının devam etmesi, şehitlerin olması ile saldırının yol açtığı büyük yıkım göz önüne alındığında, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile durum hakkında istişarede bulundum ve İsrail'e karşı BM Güvenlik Konseyi'ne yeni acil bir şikayette bulunma talebinde bulundum” ifadelerini kullandı.Mikati, yazılı açıklamasında, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırıları kınayarak şunları kaydetti:İsrail ordusunun, dün gece, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtilmişti.Böylece İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükselmişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 199’a yükseldi.Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 42 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.Lübnan'ın İsrail'e karşı BMGK'da açtığı şikayetlerİsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından güvenliği sağlanan "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.Lübnan hükümeti, İsrail'in başta gazetecilere yönelik olmak üzere Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hava sahası ihlalleri ve fosfor bombası kullanması nedeniyle İsrail'i birçok kez BMGK'ye şikayet etti.BMGK'nin 1701 sayılı kararıBMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.
https://sputniknews.com.tr/20240215/israil-hukumeti-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasi-planina-karsi-1080764852.html
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Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek

17:26 15.02.2024
© AFP 2023 / ED JONESBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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Lübnan hükümeti, güney Lübnan'da bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunacağını duyurdu.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, “İsrail saldırılarının devam etmesi, şehitlerin olması ile saldırının yol açtığı büyük yıkım göz önüne alındığında, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile durum hakkında istişarede bulundum ve İsrail'e karşı BM Güvenlik Konseyi'ne yeni acil bir şikayette bulunma talebinde bulundum” ifadelerini kullandı.
Mikati, yazılı açıklamasında, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırıları kınayarak şunları kaydetti:
Sükuneti vurguladığımız ve tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunduğumuz bir dönemde, düşman İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu da bizi söz konusu girişimlerle ilgilenen uluslararası paydaşlara düşmanı durdurmak için atılan adımları sormaya sevk ediyor.
İsrail ordusunun, dün gece, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Böylece İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükselmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 199’a yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 42 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Lübnan'ın İsrail'e karşı BMGK'da açtığı şikayetler

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından güvenliği sağlanan "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.
Lübnan hükümeti, İsrail'in başta gazetecilere yönelik olmak üzere Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hava sahası ihlalleri ve fosfor bombası kullanması nedeniyle İsrail'i birçok kez BMGK'ye şikayet etti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.
İsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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