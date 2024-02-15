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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/israil-hukumeti-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasi-planina-karsi-1080764852.html
İsrail hükümeti, bağımsız Filistin devletinin kurulması planına karşı
İsrail hükümeti, bağımsız Filistin devletinin kurulması planına karşı
Sputnik Türkiye
Hamas ile ateşkes anlaşmasına yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kabinesi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına da karşı olduğunu duyurdu. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:08+0300
2024-02-15T14:08+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD yönetimi ile Arap ülkelerinin üzerinde çalıştığı bildirilen bağımsız Filistin devletinin kurulması planına itiraz etti.Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, bugün gerçekleştirilecek güvenlik kabinesi toplantısında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik plana karşı çıkan net bir karar alınması talebinde bulunacağını açıkladı.Smotrich, plana yönelik itirazının Başbakan Netanyahu da dahil Güvenlik Kabinesindeki bütün bakanlar tarafından destekleneceği beklentisinde olduğunun altını çizdi.Kurulması planlanan Filistin devletinin "İsrail için varoluşsal tehdit" olduğunu savunan Smotrich, bunun 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırılarla kanıtlandığını iddia etti.Hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacakİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin barış planı kapsamında Filistin devletini tanıma planına sert dille karşı çıktı.İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait Ynet haber sitesine göre Ben-Gvir, kurulması planlanan bağımsız Filistin devleti için 'terör devleti' benzetmesini yaptı.Ben-Gvir, "Biz, hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacak. 7 Ekim (saldırılarından) sonra onlara devlet vermenin (niçin) yasak olduğu her zamankinden daha açık şekilde ortaya çıktı" iddiasında bulundu.Ayrıca Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin 400 kişi öldürüldü ve dünya onlara bir devlet vermek istiyor. Bu, olmayacak" ifadelerini kullandı.Chikli, İsrail'in tek taraflı adımlarla ABD yönetimini 'tehdit' etmesi gerektiğini savunuyorİsrail Diaspora Bakanı Chikli de ABD'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren planına karşı çıkan bakanların arasında yer aldı.İsrail ordu radyosuna konuşan Chikli, ABD'nin planına karşı İsrail'in tek taraflı adımlarla Washington yönetimini tehdit etmesi gerektiğini belirtti.Amerika'nın vizyonu buysa buna direnmeleri gerektiğini söyleyen Chikli, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla, "(ABD yönetimini) Onları, Oslo Anlaşmaları'nı iptal etmek gibi tek taraflı adımlarımızla tehdit etmemiz gerekiyor" dedi.ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devleti planıThe Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti.Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/netanhayu-gazzede-ateskes-taleplerini-reddetmekte-kararli-1080712789.html
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İsrail hükümeti, bağımsız Filistin devletinin kurulması planına karşı

14:08 15.02.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti
İsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Hamas ile ateşkes anlaşmasına yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kabinesi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına da karşı olduğunu duyurdu.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD yönetimi ile Arap ülkelerinin üzerinde çalıştığı bildirilen bağımsız Filistin devletinin kurulması planına itiraz etti.
Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, bugün gerçekleştirilecek güvenlik kabinesi toplantısında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik plana karşı çıkan net bir karar alınması talebinde bulunacağını açıkladı.
Smotrich, plana yönelik itirazının Başbakan Netanyahu da dahil Güvenlik Kabinesindeki bütün bakanlar tarafından destekleneceği beklentisinde olduğunun altını çizdi.
Kurulması planlanan Filistin devletinin "İsrail için varoluşsal tehdit" olduğunu savunan Smotrich, bunun 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırılarla kanıtlandığını iddia etti.

Hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacak

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin barış planı kapsamında Filistin devletini tanıma planına sert dille karşı çıktı.
İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait Ynet haber sitesine göre Ben-Gvir, kurulması planlanan bağımsız Filistin devleti için 'terör devleti' benzetmesini yaptı.
Ben-Gvir, "Biz, hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacak. 7 Ekim (saldırılarından) sonra onlara devlet vermenin (niçin) yasak olduğu her zamankinden daha açık şekilde ortaya çıktı" iddiasında bulundu.
Ayrıca Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin 400 kişi öldürüldü ve dünya onlara bir devlet vermek istiyor. Bu, olmayacak" ifadelerini kullandı.

Chikli, İsrail'in tek taraflı adımlarla ABD yönetimini 'tehdit' etmesi gerektiğini savunuyor

İsrail Diaspora Bakanı Chikli de ABD'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren planına karşı çıkan bakanların arasında yer aldı.
İsrail ordu radyosuna konuşan Chikli, ABD'nin planına karşı İsrail'in tek taraflı adımlarla Washington yönetimini tehdit etmesi gerektiğini belirtti.
Amerika'nın vizyonu buysa buna direnmeleri gerektiğini söyleyen Chikli, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla, "(ABD yönetimini) Onları, Oslo Anlaşmaları'nı iptal etmek gibi tek taraflı adımlarımızla tehdit etmemiz gerekiyor" dedi.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devleti planı

The Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.
ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti.
Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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