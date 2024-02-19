https://sputniknews.com.tr/20240219/donetsk-avdeyevkada-oldurulenler-arasinda-yabanci-parali-askerler-de-var-1080887371.html

Donetsk: Avdeyevka'da öldürülenler arasında yabancı paralı askerler de var

Donetsk: Avdeyevka'da öldürülenler arasında yabancı paralı askerler de var

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Danışmanı Yan Gagin, Avdeyevka'da Ukrayna ordusu saflarında ölü olarak ele geçirilen kişiler arasında... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T17:30+0300

2024-02-19T17:30+0300

2024-02-19T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

donetsk

avdeyevka

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Sputnik'e demeç veren Gagin, Rusya ordusunun önceki gün tümüyle kontrol altına aldığı DHC'nin Avdeyevka kentinde yapılan tespitleri paylaştı.Avdeyevka'da bulunan yüzlerce Ukrayna askerinin Rusya ordusuna teslim olduğunu anlatan Gagin, sürekli olarak yaralı Ukrayna askeri bulunduğunu, silah arkadaşlarının onları terk edip gittiğini belirtti.Avdeyevka'daki çatışmalarda hayatını kaybedenler arasında yabancı paralı askerlerin de olduğunu kaydeden Gagin, silah bırakarak teslim olan askerlerin bunu doğruladığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-ordusu-avdeyevkada-daha-avantajli-hat-ve-mevzileri-ele-gecirdi-1080886762.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, avdeyevka