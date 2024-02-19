https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-ordusu-avdeyevkada-daha-avantajli-hat-ve-mevzileri-ele-gecirdi-1080886762.html
Rusya ordusu, Avdeyevka'da daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi
Rusya ordusu, Avdeyevka'da daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) tamamıyla kontrol altına alınan Avdeyevka'da süren faaliyetler sonucunda daha... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T17:15+0300
2024-02-19T17:15+0300
2024-02-19T17:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
donetsk
avdeyevka
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080276790_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e7e425e6c0161396cee896fe0f23cdc3.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerle ilgili günlük raporunu paylaştı.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu birliklerinin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini kaydeden bakanlık, kentteki kok fabrikasının tamamen özgürleştirildiğini bildirdi.Bakanlık, Avdeyevka'da bir gün içinde 9 saldırının bastırıldığını ve 565 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.Kupyansk yönünde 30 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirten bakanlık, bir Leopard tankının imha edildiğini aktardı.Donetsk yönünde püskürtülen 4 saldırıda Ukrayna ordusunun 275 askerini kaybettiğini ifade eden bakanlık, Güney Donetsk yönünde 1 saldırının bastırılması sonucu 150 askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Bakanlık, Herson yönünde 45 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü de belirtti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Fransa yapımı SAMP/T füze kompleksini imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 2 roket de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-medyasindan-itiraf-rusya-savasi-surdurmek-icin-buyuk-ekonomik-imkanlara-sahip-1080879224.html
rusya
ukrayna
donetsk
avdeyevka
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080276790_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_548488fe1ef69858ec66321c7a5f8215.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, avdeyevka, abd
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, avdeyevka, abd
Rusya ordusu, Avdeyevka'da daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) tamamıyla kontrol altına alınan Avdeyevka'da süren faaliyetler sonucunda daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerle ilgili günlük raporunu paylaştı.
Avdeyevka
yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu birliklerinin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini kaydeden bakanlık, kentteki kok fabrikasının tamamen özgürleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık, Avdeyevka'da bir gün içinde 9 saldırının bastırıldığını ve 565 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
Kupyansk yönünde 30 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirten bakanlık, bir Leopard tankının imha edildiğini aktardı.
Donetsk yönünde püskürtülen 4 saldırıda Ukrayna ordusunun 275 askerini kaybettiğini ifade eden bakanlık, Güney Donetsk yönünde 1 saldırının bastırılması sonucu 150 askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Bakanlık, Herson yönünde 45 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü de belirtti.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Fransa yapımı SAMP/T füze kompleksini imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 2 roket de imha edildi.