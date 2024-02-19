https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-ordusu-avdeyevkada-daha-avantajli-hat-ve-mevzileri-ele-gecirdi-1080886762.html

Rusya ordusu, Avdeyevka'da daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi

Rusya ordusu, Avdeyevka'da daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) tamamıyla kontrol altına alınan Avdeyevka'da süren faaliyetler sonucunda daha... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T17:15+0300

2024-02-19T17:15+0300

2024-02-19T17:15+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

donetsk

avdeyevka

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080276790_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e7e425e6c0161396cee896fe0f23cdc3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerle ilgili günlük raporunu paylaştı.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu birliklerinin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini kaydeden bakanlık, kentteki kok fabrikasının tamamen özgürleştirildiğini bildirdi.Bakanlık, Avdeyevka'da bir gün içinde 9 saldırının bastırıldığını ve 565 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.Kupyansk yönünde 30 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirten bakanlık, bir Leopard tankının imha edildiğini aktardı.Donetsk yönünde püskürtülen 4 saldırıda Ukrayna ordusunun 275 askerini kaybettiğini ifade eden bakanlık, Güney Donetsk yönünde 1 saldırının bastırılması sonucu 150 askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Bakanlık, Herson yönünde 45 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü de belirtti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Fransa yapımı SAMP/T füze kompleksini imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 2 roket de imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-medyasindan-itiraf-rusya-savasi-surdurmek-icin-buyuk-ekonomik-imkanlara-sahip-1080879224.html

rusya

ukrayna

donetsk

avdeyevka

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, avdeyevka, abd