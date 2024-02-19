https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html

'ABD ve müttefikleri, Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemeye çalışıyor'

'ABD ve müttefikleri, Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemeye çalışıyor'

Sputnik Türkiye

Kiev'e bağlı güçlerin Donbass'taki önemli yerleşimleri kaybetmesi sonrası ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemek için yoğun çaba sarf ettiği... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T11:51+0300

2024-02-19T11:51+0300

2024-02-19T11:51+0300

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Politico gazetesi, ABD'li senatörlere ve Avrupalı bürokratlara dayandırdığı haberinde, Washington ve müttefiklerinin toprak kaybı ve mühimmat kıtlığı ışığında Ukrayna ordusunun çöküşünün önüne geçmeye çalıştığını yazdı.16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ana gündem maddelerinin Ukrayna'nın muharebe sahasındaki durumunun iyileştirilmesi ve ABD'nin Kiev'e mali desteğinin devam etmesi ile ilgili konular olduğunu yazan gazete, "Toplanan bürokrat ve askerlerin birçoğu, Ukrayna için acilen ek kaynak tahsis edilmesinde ısrarcı oldu ancak Kiev'in potansiyel zaferinin nasıl görüneceğinden de emin değillerdi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun devam eden çöküşünün konferansta masaya yatırıldığını anlatan kaynaklar, çöküşün önlenmesi için özel ve detaylı bir planın istişare edildiğini bildirdi.'Kötümserlik hakim'Bu arada Bloomberg, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki tartışmalarda kötümserliğin hakim olduğunu belirtti.Bloomberg'in kaynakları, Ukrayna'nın muharebe sahasındaki başarısızlıkları ve ABD'nin Kiev'e ek kaynak sağlama konusundaki acizliği nedeniyle NATO'da Rusya'nın İttifak'ın bir üyesine potansiyel saldırı senaryosu üzerinde çalışmaya başlandığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığına dikkat çekerken Moskova'nın başta Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkeleri olmak üzere hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık bir şekilde vurgulamıştı.Rus lider ayrıca, 2008 yılında NATO ülkelerinin İttifak'ın kapılarını Kiev'e açtığını ancak Rusya'nın Ukrayna'nın İttifak'ta yer almasını hiçbir zaman kabul etmediğini anımsatmıştı. Putin, Washington'un NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi fikrini teşvik ederek İttifak'ın diğer ülkeleri üzerinde baskı kurduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/nato-askerleri-ukraynada-parali-asker-kiliginda-savasiyor-1080871531.html

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