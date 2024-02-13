https://sputniknews.com.tr/20240213/putinle-roportaj-yapan-carlson-ukrayna-batinin-yardimiyla-bile-rusyayi-yenemez-1080672585.html
Putin’le röportaj yapan Carlson: Ukrayna, Batı’nın yardımıyla bile Rusya’yı yenemez
Putin’le röportaj yapan Carlson: Ukrayna, Batı’nın yardımıyla bile Rusya’yı yenemez
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yaparak dünyanın gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’nın Batı ülkelerinin desteğiyle bile... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:48+0300
2024-02-13T09:48+0300
2024-02-13T09:48+0300
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, ABD’li Senatör James D. Vance ile röportajında, “Ukrayna, Rusya’ya karşı savaşı kazanamayacak. Ukrayna ordusu, Batı’nın yüz milyarlarca dolarlık desteğine rağmen Rus ordusunu Ukrayna’nın doğu bölgelerinden çıkaramayacak” ifadesini kullandı.Carlson, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğinin sürmesinin “daha fazla Ukraynalının ölmesine” ve “Batı ekonomisinin gerilemeye devam etmesine” yol açacağını kaydetti.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat Cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı. Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Putin, Carlson’la röportajında, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını anlamaya başladığını, bu yüzden durumu düzeltmeleri gerektiğini belirterek Moskova’nın diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html
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tucker carlson, abd, batı, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, moskova, vladimir putin, röportaj
tucker carlson, abd, batı, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, moskova, vladimir putin, röportaj
Putin’le röportaj yapan Carlson: Ukrayna, Batı’nın yardımıyla bile Rusya’yı yenemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yaparak dünyanın gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’nın Batı ülkelerinin desteğiyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyeceğini belirtti.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, ABD’li Senatör James D. Vance ile röportajında, “Ukrayna, Rusya’ya karşı savaşı kazanamayacak. Ukrayna ordusu, Batı’nın yüz milyarlarca dolarlık desteğine rağmen Rus ordusunu Ukrayna’nın doğu bölgelerinden çıkaramayacak” ifadesini kullandı.
Carlson, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğinin sürmesinin
“daha fazla Ukraynalının ölmesine
” ve “Batı ekonomisinin gerilemeye devam etmesine
” yol açacağını kaydetti.
Carlson, Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat Cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı. Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.
Putin, Carlson’la röportajında, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını anlamaya başladığını, bu yüzden durumu düzeltmeleri gerektiğini belirterek Moskova’nın diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.