https://sputniknews.com.tr/20240218/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselevden-bidenla-roportajtalebi-1080843333.html

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev'den Biden’la röportaj talebi

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev'den Biden’la röportaj talebi

Sputnik Türkiye

Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T12:16+0300

2024-02-18T12:16+0300

2024-02-18T12:28+0300

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Rus devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Kiselev, Biden ile röportaj taleplerinin yazılı olarak Beyaz Saray’a iletildiğini vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Carlson ile yaptığı başarılı röportaj sonrası Biden ile talep ettikleri röportajın iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürmek adına önemli olduğunun altını çizdi.Kiselev, “Ülkelerimizin birbirlerini dinleme ve duyma becerisinden yoksun olduğunu görüyor, bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteciye röportaj vermeyi kabul ederek bu konuda değerli bir örnek oluşturduğuna inanıyoruz. Röportajın, Rossiya Segodnya medya grubunun CEO'su olarak şahsım tarafından yapılması, ülkenin en popüler TV kanalı olan Rossiya 1’de pazar günleri sunulan haber analiz programı ‘Vesti Nedeli’de (Haftanın Haberleri) programında yayınlanması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray’dan onay gelmesi halinde Biden ile yapılacak röportajın yabancı dillere de çevrilmesi planlanırken, Rus medya grubuna bağlı RIA Novosti ve Sputnik haber ajanslarının internet siteleri dahil olmak üzere uluslararası topluma ulaşılabilecek çok sayıda medya platformu ve sosyal ağda paylaşılması hedefleniyor.ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un Putin ile röportajında bahsi geçen önemli konu başlıkları ve röportajın ulaştığı izleyici sayısına dikkat çeken Kiselev, Beyaz Saray'dan yanıt beklediklerine vurgu yaptığı açıklamasını, “Genel olarak iyi bir şekilde ABD Başkanı Biden'ın tüm bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Beyaz Saray için en iyi ve en görkemli seçenek bir Rus gazeteciyle aynı şekilde röportaj yapmak olacaktır. Bizde (Rus dilinde) ‘Yaz bülbülü gibi yanıt beklemek’ diye bir deyiş vardır” sözleriyle sonlandırdı.ABD’li ünlü gazeteci Tucker Carlson, yakın zamanda Rputin ile röportaj yapmak için Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret etmişti.Röportaj 9 Şubat gecesi yayınlanırken, iki saat süren söyleşinin önemli bir bölümü Ukrayna ihtilafı ve Rusya'nın ABD, NATO ve Batı ile ilişkilerine ayrılmıştı.Carlson’un Rus liderle gerçekleştirdiği röportajı X sosyal ağında 200 milyondan fazla izlendi.

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