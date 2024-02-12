https://sputniknews.com.tr/20240212/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-putin-rusyanin-yenilmeyecegini-soylediyse-oyledir-1080643917.html

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin, Rusya’nın yenilmeyeceğini söylediyse öyledir

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin, Rusya’nın yenilmeyeceğini söylediyse öyledir

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:06+0300

2024-02-12T11:06+0300

2024-02-12T11:06+0300

dünya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rusya

vladimir putin

röportaj

tucker carlson

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Simonyan, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Benim için en dokunaklı ve en duygusal an ‘Ruslar teslim olmaz’ ifadesiydi. İzleyicilerimizin en çok beklediği ve en önemli bulduğu an da Vladimir Vladimiroviç’in ‘bizi savaş alanında yenmek mümkün değil’ ifadesiydi. Bildiğimiz gibi ülke liderimiz lafını boşa harcamaz. Kendine olan güveni elbette bize de güven veriyor. Öyle diyorsa öyledir” diye konuştu.Röportajın, Batı’daki bilinçli kişilerin beklediği anlara da değinen Simonyan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Bir gğn önce konuşan Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini belirtmişti.Carlson’un kendi internet sitesi ve farklı dillerdeki diğer kaynaklar hesaba katılmadan, yalnızca X ağında ve yalnızca İngilizce olarak röportajın 180 milyon kez izlendiğine dikkat çeken Simonyan, bunun en anlamlı ve başarılı röportaj olduğunu, Amerikalıların bile yaptıkları yorumlarda söyleşiyi tarihi olarak nitelendirdiğini vurguladı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/zaharova-scholz-putinin-roportajini-izleyerek-abdnin-emirlerine-karsi-geldi-1080627719.html

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, vladimir putin, röportaj, tucker carlson