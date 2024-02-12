https://sputniknews.com.tr/20240212/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-putin-rusyanin-yenilmeyecegini-soylediyse-oyledir-1080643917.html
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin, Rusya’nın yenilmeyeceğini söylediyse öyledir
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin, Rusya’nın yenilmeyeceğini söylediyse öyledir
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T11:06+0300
2024-02-12T11:06+0300
2024-02-12T11:06+0300
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
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röportaj
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Simonyan, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Benim için en dokunaklı ve en duygusal an ‘Ruslar teslim olmaz’ ifadesiydi. İzleyicilerimizin en çok beklediği ve en önemli bulduğu an da Vladimir Vladimiroviç’in ‘bizi savaş alanında yenmek mümkün değil’ ifadesiydi. Bildiğimiz gibi ülke liderimiz lafını boşa harcamaz. Kendine olan güveni elbette bize de güven veriyor. Öyle diyorsa öyledir” diye konuştu.Röportajın, Batı’daki bilinçli kişilerin beklediği anlara da değinen Simonyan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Bir gğn önce konuşan Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini belirtmişti.Carlson’un kendi internet sitesi ve farklı dillerdeki diğer kaynaklar hesaba katılmadan, yalnızca X ağında ve yalnızca İngilizce olarak röportajın 180 milyon kez izlendiğine dikkat çeken Simonyan, bunun en anlamlı ve başarılı röportaj olduğunu, Amerikalıların bile yaptıkları yorumlarda söyleşiyi tarihi olarak nitelendirdiğini vurguladı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/zaharova-scholz-putinin-roportajini-izleyerek-abdnin-emirlerine-karsi-geldi-1080627719.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, vladimir putin, röportaj, tucker carlson
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, vladimir putin, röportaj, tucker carlson
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin, Rusya’nın yenilmeyeceğini söylediyse öyledir
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı görüşmenin dikkatini en çok çeken anlarını anlattı.
Simonyan, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Benim için en dokunaklı ve en duygusal an ‘Ruslar teslim olmaz’ ifadesiydi. İzleyicilerimizin en çok beklediği ve en önemli bulduğu an da Vladimir Vladimiroviç’in ‘bizi savaş alanında yenmek mümkün değil’ ifadesiydi. Bildiğimiz gibi ülke liderimiz lafını boşa harcamaz. Kendine olan güveni elbette bize de güven veriyor. Öyle diyorsa öyledir” diye konuştu.
Röportajın, Batı’daki bilinçli kişilerin beklediği anlara da değinen Simonyan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Onlar için elbette en önemlisi, bizim Avrupa’ya saldırma niyetimiz olmaması. Putin’in, Letonya ve Polonya’da hiçbir çıkarımız olmadığını, saldıracağımız iddialarının saçmalık olduğu yönündeki sözleriydi. Batı’daki insanlar Putin’den bunu söylemesini bekliyordu. Batı’daki izleyicilerin bilinci yerinde olan kısmı, bu ifadeleri duyunca rahatladı ve bilinci daha da arttı.
Bir gğn önce konuşan Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini belirtmişti.
Carlson’un kendi internet sitesi ve farklı dillerdeki diğer kaynaklar hesaba katılmadan, yalnızca X ağında ve yalnızca İngilizce olarak röportajın 180 milyon kez izlendiğine dikkat çeken Simonyan, bunun en anlamlı ve başarılı röportaj olduğunu, Amerikalıların bile yaptıkları yorumlarda söyleşiyi tarihi olarak nitelendirdiğini vurguladı.
Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.
Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.