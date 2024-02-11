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Zaharova: Scholz, Putin'in röportajını izleyerek ABD'nin emirlerine karşı geldi
Zaharova: Scholz, Putin'in röportajını izleyerek ABD'nin emirlerine karşı geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T16:20+0300
2024-02-11T16:20+0300
dünya
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abd-almanya ilişkileri
joe biden
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rus basınına, Scholz’un Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Carlson’un röportajıyla ilgili sarf ettiği sözlerini değerlendiren Zaharova, "Scholz, ABD'nin röportajın izlenmemesi yönündeki emirlerine itaat etmedi. Beyaz Saray'ın talimatlarını daha sık ihlal ederse, belki de Almanya'yı krizden çıkarabilir” ifadelerini kullandı.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın da Olaf Scholz gibi benzer açıklamalar yaparak Carlson’un Putin ile gerçekleştirdiği röportaja tepki verdiğini hatırlatan Rusya Dışişleri Sözcüsü, son yıllarda İngiltere’nin başına geçen başbakanları ‘iradesiz insanlar’ olarak nitelendirdi.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 9 Şubat gecesi yayınlanırken, yaklaşık iki saatlik görüşmenin önemli bir bölümü Ukrayna ihtilafı ve Rusya'nın ABD, NATO ve genel olarak Batı ile ilişkilerine ayrılmıştı.Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında Putin'in röportajını ‘saçma’ olarak nitelendirmiş ve Rus lideri ‘bu savaşın başlangıç tarihi hakkında’ yalan söylemekle suçlamıştı.Biden-Scholz görüşmesinde ‘Ukrayna'ya destek’ vurgusuABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, Batı’nın Ukrayna'ya güçlü şekilde destek vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlarken, iki lider, Oval Ofis'te kameralar karşısında basına açık bölümde Ukrayna'ya destek konusundaki görüşlerini ile getirdi.ABD Kongresindeki Cumhuriyetçileri "Ukrayna'ya desteği engellemekle" suçlayan Biden, bunun neredeyse suç teşkil edecek bir eylem olduğunu savundu. Söz konusu yardımların Ukrayna'ya mutlaka gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, bu konuda hem ABD'nin hem de Avrupa ülkelerinin ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.Batı ülkelerinin desteği olmadan Kiev'in kendi topraklarını savunamayacağını dile getiren Scholz ise bir an önce Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yeni yardımların gönderilmesi gerektiğini söyledi.ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı da eleştiren Scholz, Putin'in Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili tarihi konuları çarpıttığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20240211/kremlin-carlsonun-putinle-roportajini-degerlendirdi-1080624085.html
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olaf scholz, almanya, abd, abd-almanya ilişkileri, joe biden, beyaz saray, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ingiltere, rishi sunak
olaf scholz, almanya, abd, abd-almanya ilişkileri, joe biden, beyaz saray, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ingiltere, rishi sunak

Zaharova: Scholz, Putin'in röportajını izleyerek ABD'nin emirlerine karşı geldi

16:20 11.02.2024
© Sputnik / Александр КряжевPutin ile röportaj yapan Amerikalı gazeteci Tucker Carlso
Putin ile röportaj yapan Amerikalı gazeteci Tucker Carlso - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajı izleyerek ABD'nin ‘emirlerine itaatsizlik ettiğini’ söyledi.
Rus basınına, Scholz’un Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Carlson’un röportajıyla ilgili sarf ettiği sözlerini değerlendiren Zaharova, "Scholz, ABD'nin röportajın izlenmemesi yönündeki emirlerine itaat etmedi. Beyaz Saray'ın talimatlarını daha sık ihlal ederse, belki de Almanya'yı krizden çıkarabilir” ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın da Olaf Scholz gibi benzer açıklamalar yaparak Carlson’un Putin ile gerçekleştirdiği röportaja tepki verdiğini hatırlatan Rusya Dışişleri Sözcüsü, son yıllarda İngiltere’nin başına geçen başbakanları ‘iradesiz insanlar’ olarak nitelendirdi.
Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 9 Şubat gecesi yayınlanırken, yaklaşık iki saatlik görüşmenin önemli bir bölümü Ukrayna ihtilafı ve Rusya'nın ABD, NATO ve genel olarak Batı ile ilişkilerine ayrılmıştı.
Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında Putin'in röportajını ‘saçma’ olarak nitelendirmiş ve Rus lideri ‘bu savaşın başlangıç tarihi hakkında’ yalan söylemekle suçlamıştı.
© AP Photo / Andrew HarnikAlmanya Başbakanı Olaf Scholz ABD Başkanı Joe Biden
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ABD Başkanı Joe Biden
© AP Photo / Andrew Harnik

Biden-Scholz görüşmesinde ‘Ukrayna'ya destek’ vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, Batı’nın Ukrayna'ya güçlü şekilde destek vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlarken, iki lider, Oval Ofis'te kameralar karşısında basına açık bölümde Ukrayna'ya destek konusundaki görüşlerini ile getirdi.
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçileri "Ukrayna'ya desteği engellemekle" suçlayan Biden, bunun neredeyse suç teşkil edecek bir eylem olduğunu savundu. Söz konusu yardımların Ukrayna'ya mutlaka gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, bu konuda hem ABD'nin hem de Avrupa ülkelerinin ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Batı ülkelerinin desteği olmadan Kiev'in kendi topraklarını savunamayacağını dile getiren Scholz ise bir an önce Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yeni yardımların gönderilmesi gerektiğini söyledi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı da eleştiren Scholz, Putin'in Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili tarihi konuları çarpıttığını savundu.
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
DÜNYA
Kremlin, Carlson’un Putin’le röportajını değerlendirdi
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