https://sputniknews.com.tr/20240211/eski-istihbarat-subayi-carlson-bircoklarindan-daha-iyi-diplomat-oldugunu-kanitladi-1080625190.html

Eski istihbarat subayı: Carlson, birçoklarından daha iyi diplomat olduğunu kanıtladı

Eski istihbarat subayı: Carlson, birçoklarından daha iyi diplomat olduğunu kanıtladı

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Putin ile röportaj yapan Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’ı ‘kullanışlı... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T15:02+0300

2024-02-11T15:02+0300

2024-02-11T15:02+0300

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Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, eski dışişleri bakanı Clinton’un ‘ABD'nin iyi bir temsilcisi olmadığını’ vurgularken, kendisinde diplomasiye dair hiçbir şey olmadığını sözlerine ekledi.‘Putin’i dinlemek için aynı fikirde olmanıza gerek yok’Gazeteci Carlson’un başkent Moskova'da Rus liderin karşısında eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a kıyasla bir diplomatın sahip olması gereken nitelikleri çok daha fazla sergilediğinin altını çizen Scott Ritter şu ifadeleri kullandı:Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj sonrası konuşan Hillary Clinton, Carlson'ı ‘kullanışlı aptal’ olarak nitelendirmişti.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtladı.Gün içerisinde Carlson’un röportajıyla ilgili detayları paylaşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikalı gazetecinin Putin ile yaptığı söyleşi sırasında içtenlikle onu anlamaya çalıştığını ve dinleyicilerine bu çabalarını sürdürme fırsatı verdiğini söylerken, kendisinin Amerikan kamuoyunun bir aynası olduğunu vurgulamıştı.Carlson'ın bu röportaja çok iyi hazırlandığını da kaydeden Peskov, "Bu seviyedeki gazeteciler böylesine önemli görüşmelere hazırlıksız gitmezler” açıklamasında bulunurken, Putin'in, Moskova’ya röportaj teklifiyle gelen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile konuşmayı kısa sürede kabul ettiğini de söyledi.Tucker Carlson’un Kremlin’e Rus liderle röportaj önerisinde bulunduğunu aktaran Peskov, “Kendisi bize geldi, bu röportajı kendisi önerdi. Biz de elindeki materyalleri aktif bir şekilde inceledik, yayınlarını, izleyicilerini gözden geçirdik, belirli konulardaki haberlerinin ne kadar dengeli olduğuna baktık. Ve gerçekten de Putin’e böyle bir röportaj vermesini tavsiye etmeye karar verdik. Putin de oldukça hızlı bir şekilde kabul etti” ifadelerini kullandı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html

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abd, rusya, diplomasi, hillary clinton, scott ritter, tucker carlson, gazeteci, moskova, kremlin, joe biden, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı