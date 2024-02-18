https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-ukrayna-istikametinde-yasananlar-rusya-icin-olum-kalim-meselesi-1080842356.html

Putin: Ukrayna istikametinde yaşananlar Rusya için ölüm kalım meselesi

Putin: Ukrayna istikametinde yaşananlar Rusya için ölüm kalım meselesi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumun Batı açısından sadece taktik konum meselesi, Rusya için ise ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T11:14+0300

2024-02-18T11:14+0300

2024-02-18T12:25+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

abd

tucker carlson

röportaj

tarih

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kiev

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Rossiya 1'e demeç veren Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rus devletinin tarihini anlattığı bölümle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Röportajda Rus devletinin doğuşunu anlattığı bölümün Batılı izleyiciler tarafından algılanmasının kolay olmayacağını ancak Rusya'nın nasıl düşündüğünün yurtdışında anlaşılabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Putin, "Aslında Rus devletinin kökleri elbette çok daha derin. Ama ben Norman kökenli en ünlü teoriyi verdim. Batılı bir dinleyici, izleyici için bunun kolay olmadığını düşünüyorum, özellikle de ABD'liler için. ABD'nin tarihi sadece 300 yıldan biraz daha eskiye dayanıyor, ben ise 862'den başladım. Dolayısıyla ABD'li izleyiciler için bunu anlamanın kolay olmadığını düşünüyorum" dedi.Ukrayna istikametinde yaşananların Rusya için ne kadar hassas ve önemli olduğunun hem Rus hem de yabancı izleyiciler tarafından anlaşılmasının önem taşıdığını kaydeden Putin, "Batı için bu, kendi taktik konumunu iyileştirme anlamına gelirken bizim için kader, ölüm kalım meselesidir. Röportajı dinleyen kişilerin bunu anlamasını istedim. Başarıp başaramadığımı yargılamak bana düşmez" ifadelerini kullandı.Rus devletinin kökenine ilişkin Norman teorisinin, sunulan teorilerden yalnızca biri olduğunu ve özellikle ünlü Rus bilim insanı Mihail Lomonosov'un bunu eleştirdiğini anımsatan Putin, şöyle devam etti:'Röportaja yönelik küresel ilgi alternatif görüş arzusundan olabilir'Putin, Carlson'a verdiği röportajın küresel ölçekte yoğun ilgi görmesinin nedenlerinin sorulması üzerine "Bilmiyorum, bir cevabım yok. Ancak bunun çok sayıda insanda ve ülkemizde, dünyada alternatif bakış açısı görme ve hakikati öğrenme arzusuyla ilişkili olduğu düşünülebilir" yanıtını verdi.Putin'in ABD'li ünlü gazeteci Carlson'a verdiği röportaj 9 Şubat gecesi yayınlanmıştı. İki saatlik mülakatın önemli bir kısmı, Ukrayna çatışmasına, Rusya'nın ABD, NATO ve Batı ile ilişkilerine ayrılmıştı.Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/kremlin-carlsonun-putinle-roportajini-degerlendirdi-1080624085.html

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rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, abd, tucker carlson, röportaj, tarih, ukrayna, kiev