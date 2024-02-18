https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html
Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri
Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova için en güvenilir enerji partneri olduğunu vurguladı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T12:40+0300
2024-02-18T12:40+0300
2024-02-18T12:45+0300
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rusya
vladimir putin
enerji
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Rusya'nın hiçbir ülkeye enerji kaynakları sunmayı reddetmediğini ve ortaya çıkan zor durumda en güvenilir partnerin Türkiye olduğunu belirtti.Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
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türkiye, rusya, vladimir putin, enerji
türkiye, rusya, vladimir putin, enerji
Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri
12:40 18.02.2024 (güncellendi: 12:45 18.02.2024)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova için en güvenilir enerji partneri olduğunu vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Rusya'nın hiçbir ülkeye enerji kaynakları sunmayı reddetmediğini ve ortaya çıkan zor durumda en güvenilir partnerin Türkiye olduğunu belirtti.
Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.