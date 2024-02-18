https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html

Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri

Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova için en güvenilir enerji partneri olduğunu vurguladı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T12:40+0300

2024-02-18T12:40+0300

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rusya

vladimir putin

enerji

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Rusya'nın hiçbir ülkeye enerji kaynakları sunmayı reddetmediğini ve ortaya çıkan zor durumda en güvenilir partnerin Türkiye olduğunu belirtti.Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html

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türkiye, rusya, vladimir putin, enerji