Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek
Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceği... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:21+0300
2024-01-18T10:21+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
toplantı
basın toplantısı
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079122830_0:51:3459:1997_1920x0_80_0_0_fc30e92e36a2c2a81385f2e220886016.jpg
Lavrov, TSİ 11.00'de başlayacak büyük basın toplantısında uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve Rusya'nın diplomatik kurumunun 2023 yılındaki çalışmalarının sonuçlarını anlatacak.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına 350'den fazla basın mensubu akredite oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, etkinliğini 140'tan fazla medya kuruluşunu temsil eden yaklaşık 190 Rus ve 170 yabancı gazetecinin katılacağını belirtti.Lavrov'un son iki büyük basın toplantısı yaklaşık 3 saat sürmüştü ancak yine de bu, tüm soruların yanıtlanması için yeterli olmamıştı. Lavrov'un bugünkü basın toplantısının da bir hayli uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079122830_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_831b3c5bc079aa8b01209f09e8d6537d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, toplantı, basın toplantısı, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov, rusya, toplantı, basın toplantısı, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek

10:21 18.01.2024
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceği büyük basın toplantısı düzenleyecek.
Lavrov, TSİ 11.00'de başlayacak büyük basın toplantısında uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve Rusya'nın diplomatik kurumunun 2023 yılındaki çalışmalarının sonuçlarını anlatacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına 350'den fazla basın mensubu akredite oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, etkinliğini 140'tan fazla medya kuruluşunu temsil eden yaklaşık 190 Rus ve 170 yabancı gazetecinin katılacağını belirtti.

Lavrov'un son iki büyük basın toplantısı yaklaşık 3 saat sürmüştü ancak yine de bu, tüm soruların yanıtlanması için yeterli olmamıştı. Lavrov'un bugünkü basın toplantısının da bir hayli uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması bekleniyor.
Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenski Davos - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
Ukrayna krizi
İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı
10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала