https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek
Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceği... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:21+0300
2024-01-18T10:21+0300
2024-01-18T10:21+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
toplantı
basın toplantısı
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079122830_0:51:3459:1997_1920x0_80_0_0_fc30e92e36a2c2a81385f2e220886016.jpg
Lavrov, TSİ 11.00'de başlayacak büyük basın toplantısında uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve Rusya'nın diplomatik kurumunun 2023 yılındaki çalışmalarının sonuçlarını anlatacak.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına 350'den fazla basın mensubu akredite oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, etkinliğini 140'tan fazla medya kuruluşunu temsil eden yaklaşık 190 Rus ve 170 yabancı gazetecinin katılacağını belirtti.Lavrov'un son iki büyük basın toplantısı yaklaşık 3 saat sürmüştü ancak yine de bu, tüm soruların yanıtlanması için yeterli olmamıştı. Lavrov'un bugünkü basın toplantısının da bir hayli uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079122830_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_831b3c5bc079aa8b01209f09e8d6537d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, toplantı, basın toplantısı, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov, rusya, toplantı, basın toplantısı, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceği büyük basın toplantısı düzenleyecek.
Lavrov, TSİ 11.00'de başlayacak büyük basın toplantısında uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve Rusya'nın diplomatik kurumunun 2023 yılındaki çalışmalarının sonuçlarını anlatacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına 350'den fazla basın mensubu akredite oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, etkinliğini 140'tan fazla medya kuruluşunu temsil eden yaklaşık 190 Rus ve 170 yabancı gazetecinin katılacağını belirtti.
Lavrov'un son iki büyük basın toplantısı yaklaşık 3 saat sürmüştü ancak yine de bu, tüm soruların yanıtlanması için yeterli olmamıştı. Lavrov'un bugünkü basın toplantısının da bir hayli uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması bekleniyor.