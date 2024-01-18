Lavrov'dan büyük basın toplantısı: Rusya'nın 2023'teki diplomatik çalışmalarını değerlendirecek

Lavrov, TSİ 11.00'de başlayacak büyük basın toplantısında uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve Rusya'nın diplomatik kurumunun 2023 yılındaki çalışmalarının sonuçlarını anlatacak.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına 350'den fazla basın mensubu akredite oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, etkinliğini 140'tan fazla medya kuruluşunu temsil eden yaklaşık 190 Rus ve 170 yabancı gazetecinin katılacağını belirtti.



Lavrov'un son iki büyük basın toplantısı yaklaşık 3 saat sürmüştü ancak yine de bu, tüm soruların yanıtlanması için yeterli olmamıştı. Lavrov'un bugünkü basın toplantısının da bir hayli uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması bekleniyor.