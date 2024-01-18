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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html
İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı
İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı
İsviçre Ulusal Konsey üyesi Rino Büchel, ülkesinin Ukrayna çatışmasındaki tarafsızlığını doğrulamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet etmesi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:17+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
isviçre
isviçre halk partisi (svp)
tarafsız
diplomasi
rusya
vladimir zelenskiy
vladimir putin
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İsviçre Halk Partili (SVP) milletvekili Rino Büchel, yerel medyaya açıklamasında, “İsviçre tarafsızlığını ancak Vladimir Putin’i de Bern’e davet ederse koruyabilir” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in İsviçre parlamentosu ziyaretine öfkelenen Büchel, ülkesinin tarafsızlık ilkesini ihlal ederek çatışma taraflarından birini kabul ettiğini kaydetti.Rusya olmadan Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen İsviçreli politikacı, Moskova olmadan Davos’ta Ukrayna’nın ‘barış formülünün’ müzakere edilmesi için “saçmalık” nitelendirmesinde bulundu.Zelenskiy, geçen Pazartesi, ziyaret ettiği Bern’de İsviçreli milletvekilleriyle bir araya gelmişti. SVP, görüşmeyi boykot etmişti. Parti, İsviçre’nin Ukrayna’yla görüşmeler gerçekleştirerek tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini defalarca dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240114/isvicre-ukraynada-baris-muzakerelerine-rusyayi-da-dahil-etmeye-cagirdi-1079639305.html
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ukrayna, isviçre, isviçre halk partisi (svp), tarafsız, diplomasi, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, davos
ukrayna, isviçre, isviçre halk partisi (svp), tarafsız, diplomasi, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, davos

İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı

10:17 18.01.2024
© AP Photo / Markus SchreiberUkrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenski Davos
Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenski Davos - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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İsviçre Ulusal Konsey üyesi Rino Büchel, ülkesinin Ukrayna çatışmasındaki tarafsızlığını doğrulamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet etmesi gerektiğini belirtti.
İsviçre Halk Partili (SVP) milletvekili Rino Büchel, yerel medyaya açıklamasında, “İsviçre tarafsızlığını ancak Vladimir Putin’i de Bern’e davet ederse koruyabilir” ifadesini kullandı.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in İsviçre parlamentosu ziyaretine öfkelenen Büchel, ülkesinin tarafsızlık ilkesini ihlal ederek çatışma taraflarından birini kabul ettiğini kaydetti.
Rusya olmadan Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen İsviçreli politikacı, Moskova olmadan Davos’ta Ukrayna’nın ‘barış formülünün’ müzakere edilmesi için “saçmalık” nitelendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, geçen Pazartesi, ziyaret ettiği Bern’de İsviçreli milletvekilleriyle bir araya gelmişti. SVP, görüşmeyi boykot etmişti. Parti, İsviçre’nin Ukrayna’yla görüşmeler gerçekleştirerek tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini defalarca dile getirmişti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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