https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html

İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı

İsviçre'de Zelenskiy’in ziyaretinin ardından Putin’i davet etme çağrısı

İsviçre Ulusal Konsey üyesi Rino Büchel, ülkesinin Ukrayna çatışmasındaki tarafsızlığını doğrulamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet etmesi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T10:17+0300

2024-01-18T10:17+0300

2024-01-18T10:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

isviçre

isviçre halk partisi (svp)

tarafsız

diplomasi

rusya

vladimir zelenskiy

vladimir putin

davos

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İsviçre Halk Partili (SVP) milletvekili Rino Büchel, yerel medyaya açıklamasında, “İsviçre tarafsızlığını ancak Vladimir Putin’i de Bern’e davet ederse koruyabilir” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in İsviçre parlamentosu ziyaretine öfkelenen Büchel, ülkesinin tarafsızlık ilkesini ihlal ederek çatışma taraflarından birini kabul ettiğini kaydetti.Rusya olmadan Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen İsviçreli politikacı, Moskova olmadan Davos’ta Ukrayna’nın ‘barış formülünün’ müzakere edilmesi için “saçmalık” nitelendirmesinde bulundu.Zelenskiy, geçen Pazartesi, ziyaret ettiği Bern’de İsviçreli milletvekilleriyle bir araya gelmişti. SVP, görüşmeyi boykot etmişti. Parti, İsviçre’nin Ukrayna’yla görüşmeler gerçekleştirerek tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini defalarca dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240114/isvicre-ukraynada-baris-muzakerelerine-rusyayi-da-dahil-etmeye-cagirdi-1079639305.html

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ukrayna, isviçre, isviçre halk partisi (svp), tarafsız, diplomasi, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, davos