https://sputniknews.com.tr/20240218/polonyada-ciftci-protestolari-devam-ediyor--1080858538.html
Polonya’da çiftçi protestoları devam ediyor
Polonya’da çiftçi protestoları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Polonyalı çiftçiler, bugün Ukrayna sınırındaki Dorohusk sınır kapısında genel bir protesto eylemi düzenliyor. Protestolara Almanya, Belçika, Hollanda ve... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T20:49+0300
2024-02-18T20:49+0300
2024-02-18T20:49+0300
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polonya
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Organizatörlerin açıklamasına göre protesto gösterisine 2 bin kişi katılmaya hazırlanıyor.Protestocular, tarım ürünlerinin kontrolsüz ithalatı endişesi ile Ukrayna sınırının kapatılmasını talep ediyor. Çiftçiler saatte bir kamyonun geçişine izin veriyor.Polonyalı çiftçiler 10 Şubat’ta geniş çaplı protestolara başladı, grev 10 Mart’a kadar sürebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240212/polonyali-ciftciler-kizgin-ukrayna-tirlarindaki-tahili-yola-doktuler-1080649927.html
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polonya
Polonya’da çiftçi protestoları devam ediyor
Polonyalı çiftçiler, bugün Ukrayna sınırındaki Dorohusk sınır kapısında genel bir protesto eylemi düzenliyor. Protestolara Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa’dan çiftçiler da katılmaya hazırlanıyor.
Organizatörlerin açıklamasına göre protesto gösterisine 2 bin kişi katılmaya hazırlanıyor.
Protestocular, tarım ürünlerinin kontrolsüz ithalatı endişesi ile Ukrayna sınırının kapatılmasını talep ediyor. Çiftçiler saatte bir kamyonun geçişine izin veriyor.
Polonyalı çiftçiler 10 Şubat’ta geniş çaplı protestolara başladı, grev 10 Mart’a kadar sürebilir.