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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/polonyali-ciftciler-kizgin-ukrayna-tirlarindaki-tahili-yola-doktuler-1080649927.html
Polonyalı çiftçiler kızgın: Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
Polonyalı çiftçiler kızgın: Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
Ukrayna'dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatan Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tırlarındaki... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T12:44+0300
2024-02-12T12:44+0300
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Polonyalı çiftçiler, AB'nin Ukrayna ve tarım politikaları aleyhindeki protestolarına 'harareti' artırarak devam ediyor.Ülkenin Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medika sınır kapıları yakınlarında gösteriler sürerken çiftçiler, Dorohusk sınır kapısından geçmeyi bekleyen Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktü.X platformundan açıklama yapan protestoların organizatörlerinden biri, 'Konfederasyon' adı verilen aşırı milliyetçiler ve Avrupa karşıtları koalisyonunun aktivisti Rafal Meckler, Polonyalı çiftçilerin Dorohusk kontrol noktasında Ukrayna tırlarındaki tahılı döktüğünü söyledi.Meckler, "Dorohusk'ta çiftçiler tırlardaki tahılı etrafa saçtı. Tırlar Ukrayna'ya dönüyor" ifadelerini kullandı.Basına yansıyan fotoğraflarda yola saçılmış tahıl yığınları görülürken yığınlardan biri üzerinde AB bayrağı yer alması dikkatleri çekti. Bayrağın üstüne Polonya Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Michal Kolodziejczak'a benzeyen bir korkuluk da dikildi.Polonyalı çiftçilerin ülke çapındaki protestosu cuma günü başladı. Çiftçiler ülke çapında protesto gösterileri yapıyor, Ukrayna sınırındaki kontrol noktalarına giden yolları ve girişleri kapatıyor. Birçoğu Polonya bayraklarıyla süslenen traktörlerin ülke genelinde, 256 noktada yol kapama eylemi yaptığı öğrenildi. Çiftçilerin temel taleplerinden biri Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının durdurulması.Özellikle Ukrayna krizinin ardından AB'nin kota ve vergilerden feragat ettiği Ukrayna'dan gelen ucuz tarım ürünlerinin fiyatları düşürdüğü ve haksız rekabete yönelik kızgınlığı arttırdığı belirtilirken, Polonyalı çiftçiler geçtiğimiz ilkbaharda protesto amacıyla Ukrayna'dan gelen yolları kapatmaya başlamıştı ve Brüksel kısa süre içinde Kiev'in yakın komşularına yaptığı ihracata kısıtlamalar getirse de bu kısıtlamaların süresi dolar dolmaz Macaristan, Polonya ve Slovakya da kendi kısıtlamalarını açıklamıştı.Polonyalı Çiftçiler Sendikası geçen ay yaptığı açıklamada "Ukrayna tahılı ait olduğu yere, Asya ya da Afrika pazarlarına gitmeli, Avrupa'ya değil" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kieve-yardimlara-odaklanan-abyi-ciftci-kabusu-sardi-1080534098.html
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ukrayna, avrupa birliği, tahıl, ihracat, çiftçi, tarım, buğday, buğday ihracatı, polonya, protesto
ukrayna, avrupa birliği, tahıl, ihracat, çiftçi, tarım, buğday, buğday ihracatı, polonya, protesto

Polonyalı çiftçiler kızgın: Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler

12:44 12.02.2024
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonyalı çiftçilerin AB protestosu
Polonyalı çiftçilerin AB protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Ukrayna'dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatan Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktü.
Polonyalı çiftçiler, AB'nin Ukrayna ve tarım politikaları aleyhindeki protestolarına 'harareti' artırarak devam ediyor.
Ülkenin Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medika sınır kapıları yakınlarında gösteriler sürerken çiftçiler, Dorohusk sınır kapısından geçmeyi bekleyen Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktü.
X platformundan açıklama yapan protestoların organizatörlerinden biri, 'Konfederasyon' adı verilen aşırı milliyetçiler ve Avrupa karşıtları koalisyonunun aktivisti Rafal Meckler, Polonyalı çiftçilerin Dorohusk kontrol noktasında Ukrayna tırlarındaki tahılı döktüğünü söyledi.
Meckler, "Dorohusk'ta çiftçiler tırlardaki tahılı etrafa saçtı. Tırlar Ukrayna'ya dönüyor" ifadelerini kullandı.
Basına yansıyan fotoğraflarda yola saçılmış tahıl yığınları görülürken yığınlardan biri üzerinde AB bayrağı yer alması dikkatleri çekti. Bayrağın üstüne Polonya Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Michal Kolodziejczak'a benzeyen bir korkuluk da dikildi.
Polonyalı çiftçilerin ülke çapındaki protestosu cuma günü başladı. Çiftçiler ülke çapında protesto gösterileri yapıyor, Ukrayna sınırındaki kontrol noktalarına giden yolları ve girişleri kapatıyor. Birçoğu Polonya bayraklarıyla süslenen traktörlerin ülke genelinde, 256 noktada yol kapama eylemi yaptığı öğrenildi.
Çiftçilerin temel taleplerinden biri Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının durdurulması.
Özellikle Ukrayna krizinin ardından AB'nin kota ve vergilerden feragat ettiği Ukrayna'dan gelen ucuz tarım ürünlerinin fiyatları düşürdüğü ve haksız rekabete yönelik kızgınlığı arttırdığı belirtilirken, Polonyalı çiftçiler geçtiğimiz ilkbaharda protesto amacıyla Ukrayna'dan gelen yolları kapatmaya başlamıştı ve Brüksel kısa süre içinde Kiev'in yakın komşularına yaptığı ihracata kısıtlamalar getirse de bu kısıtlamaların süresi dolar dolmaz Macaristan, Polonya ve Slovakya da kendi kısıtlamalarını açıklamıştı.
Polonyalı Çiftçiler Sendikası geçen ay yaptığı açıklamada "Ukrayna tahılı ait olduğu yere, Asya ya da Afrika pazarlarına gitmeli, Avrupa'ya değil" açıklamasında bulunmuştu.
Avrupalı çiftçiler protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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Kiev’e yardımlara odaklanan AB’yi çiftçi kabusu sardı
8 Şubat, 12:34
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