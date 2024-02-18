https://sputniknews.com.tr/20240218/musk-beyaz-sarayin-ukraynadaki-durumla-ilgili-yalan-soyledigi-gorusunu-destekledi-1080839843.html

Musk: Beyaz Saray Ukrayna’daki durumla ilgili yalan söylüyor

Musk: Beyaz Saray Ukrayna’daki durumla ilgili yalan söylüyor

Sputnik Türkiye

Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın Kiev’deki durumla ilgili değerlendirmesini destekleyen Musk... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T10:49+0300

2024-02-18T10:49+0300

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Sacks'ın mesajına yorum yapan ABD'li girişimci Elon Musk, Washington’un Ukrayna'nın çatışmadaki konumu hakkında yalan söylediği görüşlerine katılırken, mevcut ABD dış politikasını ‘çılgınlığın zirvesi’ olarak nitelendirdi.ABD’li milyarder Sacks, Kiev’deki durumla ilgili paylaştığı değerlendirmesinde, Beyaz Saray'ın kamuoyuna yalan söylediğini aktardı.Sacks, mesajında, “Bize Ukrayna'nın kazandığı söyleniyor, oysa aslında kaybediyor. Bize savaşın NATO 'yu güçlendirdiği söyleniyor, oysa aslında NATO 'nun içini boşaltıyor. Bize Ukrayna'nın en büyük sorununun ABD Kongresi'nden fon alamaması olduğu söyleniyor, oysa Batı yeterince mühimmat üretemiyor,ki bu sorunun çözümü yıllar alacak. Bize Rusya 'nın ağır kayıplar verdiği söyleniyor, oysa asıl Ukrayna'da asker eksikliği var” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray’ın dış politikasını eleştiren Sacks, Ukrayna için Kongreden istenen paranın Ukrayna’nın asker sorununu da çözemeyeceğinin altını çizdi.Sacks, Amerikalılara dünya kamuoyunun ABD'yi desteklediğinin söylendiğini vurgularken, Beyaz Saray’ın yalanlarıyla ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240217/orban-abnin-ukrayna-stratejisi-basarisizlikla-sonuclandi-1080837760.html

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