https://sputniknews.com.tr/20240218/musk-beyaz-sarayin-ukraynadaki-durumla-ilgili-yalan-soyledigi-gorusunu-destekledi-1080839843.html
Musk: Beyaz Saray Ukrayna’daki durumla ilgili yalan söylüyor
Musk: Beyaz Saray Ukrayna’daki durumla ilgili yalan söylüyor
Sputnik Türkiye
Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın Kiev’deki durumla ilgili değerlendirmesini destekleyen Musk... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T10:49+0300
2024-02-18T10:49+0300
2024-02-18T11:28+0300
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Sacks'ın mesajına yorum yapan ABD'li girişimci Elon Musk, Washington’un Ukrayna'nın çatışmadaki konumu hakkında yalan söylediği görüşlerine katılırken, mevcut ABD dış politikasını ‘çılgınlığın zirvesi’ olarak nitelendirdi.ABD’li milyarder Sacks, Kiev’deki durumla ilgili paylaştığı değerlendirmesinde, Beyaz Saray'ın kamuoyuna yalan söylediğini aktardı.Sacks, mesajında, “Bize Ukrayna'nın kazandığı söyleniyor, oysa aslında kaybediyor. Bize savaşın NATO 'yu güçlendirdiği söyleniyor, oysa aslında NATO 'nun içini boşaltıyor. Bize Ukrayna'nın en büyük sorununun ABD Kongresi'nden fon alamaması olduğu söyleniyor, oysa Batı yeterince mühimmat üretemiyor,ki bu sorunun çözümü yıllar alacak. Bize Rusya 'nın ağır kayıplar verdiği söyleniyor, oysa asıl Ukrayna'da asker eksikliği var” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray’ın dış politikasını eleştiren Sacks, Ukrayna için Kongreden istenen paranın Ukrayna’nın asker sorununu da çözemeyeceğinin altını çizdi.Sacks, Amerikalılara dünya kamuoyunun ABD'yi desteklediğinin söylendiğini vurgularken, Beyaz Saray’ın yalanlarıyla ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240217/orban-abnin-ukrayna-stratejisi-basarisizlikla-sonuclandi-1080837760.html
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elon musk, x, abd, washington, beyaz saray, dış politika, abd dış politikası, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, abd kongresi
elon musk, x, abd, washington, beyaz saray, dış politika, abd dış politikası, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, abd kongresi
Musk: Beyaz Saray Ukrayna’daki durumla ilgili yalan söylüyor
10:49 18.02.2024 (güncellendi: 11:28 18.02.2024)
Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın Kiev’deki durumla ilgili değerlendirmesini destekleyen Musk, Washington’un Ukrayna'nın çatışmadaki konumu hakkında yalan söylediğini doğruladı.
Sacks'ın mesajına yorum yapan ABD'li girişimci Elon Musk, Washington’un Ukrayna'nın çatışmadaki konumu hakkında yalan söylediği görüşlerine katılırken, mevcut ABD dış politikasını ‘çılgınlığın zirvesi’ olarak nitelendirdi.
ABD’li milyarder Sacks, Kiev’deki durumla ilgili paylaştığı değerlendirmesinde, Beyaz Saray'ın kamuoyuna yalan söylediğini aktardı.
Sacks, mesajında, “Bize Ukrayna'nın kazandığı söyleniyor, oysa aslında kaybediyor. Bize savaşın NATO 'yu güçlendirdiği söyleniyor, oysa aslında NATO 'nun içini boşaltıyor. Bize Ukrayna'nın en büyük sorununun ABD Kongresi'nden fon alamaması olduğu söyleniyor, oysa Batı yeterince mühimmat üretemiyor,ki bu sorunun çözümü yıllar alacak. Bize Rusya 'nın ağır kayıplar verdiği söyleniyor, oysa asıl Ukrayna'da asker eksikliği var
” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’ın dış politikasını eleştiren Sacks, Ukrayna için Kongreden istenen paranın Ukrayna’nın asker sorununu da çözemeyeceğinin altını çizdi.
Sacks, Amerikalılara dünya kamuoyunun ABD'yi desteklediğinin söylendiğini vurgularken, Beyaz Saray’ın yalanlarıyla ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
Oysa dünyadaki çoğunluk, ABD politikasının deliliğin zirvesi olduğuna inanıyor. Bize barış yapmanın mümkün olmadığı söyleniyor, oysa biz bu çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi için sayısız olasılığı reddettik. Bize Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi halinde müzakere pozisyonunu iyileştireceği söyleniyor, oysa gerçekte koşullar halihazırda mevcut olan ve reddedilenlerden çok daha kötü hale gelecek.