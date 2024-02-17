https://sputniknews.com.tr/20240217/orban-abnin-ukrayna-stratejisi-basarisizlikla-sonuclandi-1080837760.html

Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı

Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’in Ukrayna stratejisinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve neredeyse çatışmaya dahil olduğunu belirtti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T23:42+0300

2024-02-17T23:42+0300

2024-02-17T23:42+0300

dünya

viktor orban

macaristan

ab

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna stratejisinin yalnızca ‘durumun tam bir felaket olduğu’ savaş alanında değil, aynı zamanda siyasette de başarısız olduğunu, Brüksel'in neredeyse çatışmaya dahil olduğunu söyledi.Orban, “AB'nin Ukrayna stratejisi açıkça başarısız oldu. Sadece durumun tam bir felaket olduğu savaş alanında değil, aynı zamanda uluslararası siyasette de. Bu savaşın bizim değil, iki kardeş Slav halkının savaşı olduğunu söylememize rağmen Brüksel neredeyse çatışmaya dahil oldu” dedi.Macaristan'ın tutumunun değişmediğini tekrarlayan Orban, “Beğenmeyen büyük ülkeler olsa bile, Macaristan kendisinin çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyecek ve Ukrayna'ya silah tedarik etmeyecek” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-abd-yardimi-keserse-ukraynanin-stratejik-ortagi-olmaktan-cikar-1080837291.html

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