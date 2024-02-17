https://sputniknews.com.tr/20240217/orban-abnin-ukrayna-stratejisi-basarisizlikla-sonuclandi-1080837760.html
Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı
Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’in Ukrayna stratejisinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve neredeyse çatışmaya dahil olduğunu belirtti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T23:42+0300
2024-02-17T23:42+0300
2024-02-17T23:42+0300
dünya
viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna stratejisinin yalnızca ‘durumun tam bir felaket olduğu’ savaş alanında değil, aynı zamanda siyasette de başarısız olduğunu, Brüksel'in neredeyse çatışmaya dahil olduğunu söyledi.Orban, “AB'nin Ukrayna stratejisi açıkça başarısız oldu. Sadece durumun tam bir felaket olduğu savaş alanında değil, aynı zamanda uluslararası siyasette de. Bu savaşın bizim değil, iki kardeş Slav halkının savaşı olduğunu söylememize rağmen Brüksel neredeyse çatışmaya dahil oldu” dedi.Macaristan'ın tutumunun değişmediğini tekrarlayan Orban, “Beğenmeyen büyük ülkeler olsa bile, Macaristan kendisinin çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyecek ve Ukrayna'ya silah tedarik etmeyecek” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-abd-yardimi-keserse-ukraynanin-stratejik-ortagi-olmaktan-cikar-1080837291.html
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viktor orban, macaristan, ab
viktor orban, macaristan, ab
Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı
Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’in Ukrayna stratejisinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve neredeyse çatışmaya dahil olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna stratejisinin yalnızca ‘durumun tam bir felaket olduğu’ savaş alanında değil, aynı zamanda siyasette de başarısız olduğunu, Brüksel'in neredeyse çatışmaya dahil olduğunu söyledi.
Orban, “AB'nin Ukrayna stratejisi açıkça başarısız oldu. Sadece durumun tam bir felaket olduğu savaş alanında değil, aynı zamanda uluslararası siyasette de. Bu savaşın bizim değil, iki kardeş Slav halkının savaşı olduğunu söylememize rağmen Brüksel neredeyse çatışmaya dahil oldu” dedi.
Macaristan'ın tutumunun değişmediğini tekrarlayan Orban, “Beğenmeyen büyük ülkeler olsa bile, Macaristan kendisinin çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyecek ve Ukrayna'ya silah tedarik etmeyecek” ifadesini kullandı.