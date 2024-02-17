https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-abd-yardimi-keserse-ukraynanin-stratejik-ortagi-olmaktan-cikar-1080837291.html
Zelenskiy: ABD yardımı keserse Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkar
Zelenskiy: ABD yardımı keserse Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkar
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin mali yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını ifade etti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T22:39+0300
2024-02-17T22:39+0300
2024-02-17T22:39+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, mali yardımın kesilmesi halinde ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını söyledi.Zelenskiy, “Kongre'den olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz, bu paket bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda başka bir alternatif düşünmüyoruz, çünkü stratejik ortağımız olarak ABD'ye güveniyoruz ve stratejik ortağımız olarak kalacağına inanıyoruz. Bir alternatifi değerlendirecek olursak, bu stratejik bir ortak olmadığı anlamına gelir” dedi.Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html
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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna krizi, ukrayna
vladimir zelenskiy, abd, ukrayna krizi, ukrayna
Zelenskiy: ABD yardımı keserse Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin mali yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, mali yardımın kesilmesi halinde ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını söyledi.
Zelenskiy, “Kongre'den olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz, bu paket bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda başka bir alternatif düşünmüyoruz, çünkü stratejik ortağımız olarak ABD'ye güveniyoruz ve stratejik ortağımız olarak kalacağına inanıyoruz. Bir alternatifi değerlendirecek olursak, bu stratejik bir ortak olmadığı anlamına gelir” dedi.
Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.