https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-abd-yardimi-keserse-ukraynanin-stratejik-ortagi-olmaktan-cikar-1080837291.html

Zelenskiy: ABD yardımı keserse Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkar

Zelenskiy: ABD yardımı keserse Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkar

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin mali yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını ifade etti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T22:39+0300

2024-02-17T22:39+0300

2024-02-17T22:39+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna krizi

ukrayna

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080837367_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_cecf44403481352272216bc043a68ffa.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, mali yardımın kesilmesi halinde ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını söyledi.Zelenskiy, “Kongre'den olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz, bu paket bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda başka bir alternatif düşünmüyoruz, çünkü stratejik ortağımız olarak ABD'ye güveniyoruz ve stratejik ortağımız olarak kalacağına inanıyoruz. Bir alternatifi değerlendirecek olursak, bu stratejik bir ortak olmadığı anlamına gelir” dedi.Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, abd, ukrayna krizi, ukrayna