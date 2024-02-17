https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html

DHC Başkan Danışmanı: Rus birlikleri Avdeyevka'da ilerlemeye devam ediyor

DHC Başkan Danışmanı: Rus birlikleri Avdeyevka'da ilerlemeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

DHC Başkan Danışmanı Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'daki ilerleyişinin devam ettiğini belirtti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T21:42+0300

2024-02-17T21:42+0300

2024-02-17T21:42+0300

ukrayna krizi

avdeyevka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna krizi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'da ele geçirdikleri mevzileri temizleme ve ilerlemeye devam ettiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Gagin, "Avdeyevka'nın bir kısmı güçlerimiz tarafından ele geçirildi, ilerlemeye devam ediyoruz. Bazı direniş noktaları kaldı, bunlar belki de iletişim olmadığı için geri çekilmeden haberleri olmayan birimler. Şehrin kontrolümüz altındaki kısmını temizleyip ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.Rus birliklerinin şu anda kentsel alanların derinliklerine doğru ilerlediğini belirten Gagin, “Hem saldırı birimleri hem de keşif grupları çalışıyor. Saldırı dronları da dahil olmak üzere insansız hava araçları aktif olarak faaliyette” diye konuştu.Gagin, kentte kalan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının henüz tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekilmesi-bati-basininda-nasil-yanki-buldu-1080835337.html

avdeyevka

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avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna krizi