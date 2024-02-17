https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html
DHC Başkan Danışmanı: Rus birlikleri Avdeyevka'da ilerlemeye devam ediyor
DHC Başkan Danışmanı: Rus birlikleri Avdeyevka'da ilerlemeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
DHC Başkan Danışmanı Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'daki ilerleyişinin devam ettiğini belirtti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T21:42+0300
2024-02-17T21:42+0300
2024-02-17T21:42+0300
ukrayna krizi
avdeyevka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna krizi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'da ele geçirdikleri mevzileri temizleme ve ilerlemeye devam ettiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Gagin, "Avdeyevka'nın bir kısmı güçlerimiz tarafından ele geçirildi, ilerlemeye devam ediyoruz. Bazı direniş noktaları kaldı, bunlar belki de iletişim olmadığı için geri çekilmeden haberleri olmayan birimler. Şehrin kontrolümüz altındaki kısmını temizleyip ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.Rus birliklerinin şu anda kentsel alanların derinliklerine doğru ilerlediğini belirten Gagin, “Hem saldırı birimleri hem de keşif grupları çalışıyor. Saldırı dronları da dahil olmak üzere insansız hava araçları aktif olarak faaliyette” diye konuştu.Gagin, kentte kalan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının henüz tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekilmesi-bati-basininda-nasil-yanki-buldu-1080835337.html
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avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna krizi
avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna krizi
DHC Başkan Danışmanı: Rus birlikleri Avdeyevka'da ilerlemeye devam ediyor
DHC Başkan Danışmanı Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'daki ilerleyişinin devam ettiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Rus birliklerinin Avdeyevka'da ele geçirdikleri mevzileri temizleme ve ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gagin, "Avdeyevka'nın bir kısmı güçlerimiz tarafından ele geçirildi, ilerlemeye devam ediyoruz. Bazı direniş noktaları kaldı, bunlar belki de iletişim olmadığı için geri çekilmeden haberleri olmayan birimler. Şehrin kontrolümüz altındaki kısmını temizleyip ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.
Rus birliklerinin şu anda kentsel alanların derinliklerine doğru ilerlediğini belirten Gagin, “Hem saldırı birimleri hem de keşif grupları çalışıyor. Saldırı dronları da dahil olmak üzere insansız hava araçları aktif olarak faaliyette” diye konuştu.
Gagin, kentte kalan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının henüz tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.