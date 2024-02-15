https://sputniknews.com.tr/20240215/stoltenbergden-kiev-yardimlarini-geciktiren-abd-kongresine-sitem-1080770506.html
Stoltenberg’den Kiev yardımlarını geciktiren ABD Kongresi'ne sitem
Stoltenberg’den Kiev yardımlarını geciktiren ABD Kongresi'ne sitem
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nin Kiev’e askeri desteği sürdürme yönünde henüz bir karar almamış olmasının savaş alanına olumsuz... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T16:32+0300
2024-02-15T16:32+0300
2024-02-15T16:32+0300
ukrayna krizi
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NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, “ABD’nin karar alamamasının sonuçlarını artık görüyoruz. ABD’nin bu kararı almasını umuyorum” ifadesini kullandı.‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’ sözlerini tekrarlayan Stoltenberg, “Ukrayna’ya desteğin sürmesi için ABD Kongresi’nin bu pakete onay vermesini bekliyorum, çünkü Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yatırımdır” diye ekledi.ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Ukrayna’a 60 milyar dolarlık desteği de içeren tasarıya onay vermişti. Beyaz Saray, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne de acilen tasarıya onay verme çağrısında bulunmuştu. Meclis Başkanı Mike Johnson ise tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-ukrayna-ve-israile-yardim-ongoren-tasariyi-oylamaya-sunmayacak-1080730098.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd kongresi, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, rusya
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd kongresi, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, rusya
Stoltenberg’den Kiev yardımlarını geciktiren ABD Kongresi'ne sitem
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nin Kiev’e askeri desteği sürdürme yönünde henüz bir karar almamış olmasının savaş alanına olumsuz yansıdığını belirtti.
NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, “ABD’nin karar alamamasının sonuçlarını artık görüyoruz. ABD’nin bu kararı almasını umuyorum” ifadesini kullandı.
‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’ sözlerini tekrarlayan Stoltenberg, “Ukrayna’ya desteğin sürmesi için ABD Kongresi’nin bu pakete onay vermesini bekliyorum, çünkü Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yatırımdır” diye ekledi.
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Ukrayna’a 60 milyar dolarlık desteği de içeren tasarıya onay vermişti.
Beyaz Saray, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne de acilen tasarıya onay verme çağrısında bulunmuştu.
Meclis Başkanı Mike Johnson ise tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.