https://sputniknews.com.tr/20240215/stoltenbergden-kiev-yardimlarini-geciktiren-abd-kongresine-sitem-1080770506.html

Stoltenberg’den Kiev yardımlarını geciktiren ABD Kongresi'ne sitem

Stoltenberg’den Kiev yardımlarını geciktiren ABD Kongresi'ne sitem

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nin Kiev’e askeri desteği sürdürme yönünde henüz bir karar almamış olmasının savaş alanına olumsuz... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T16:32+0300

2024-02-15T16:32+0300

2024-02-15T16:32+0300

ukrayna krizi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

abd kongresi

ukrayna

mali yardım

kiev

washington

rusya

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NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, “ABD’nin karar alamamasının sonuçlarını artık görüyoruz. ABD’nin bu kararı almasını umuyorum” ifadesini kullandı.‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’ sözlerini tekrarlayan Stoltenberg, “Ukrayna’ya desteğin sürmesi için ABD Kongresi’nin bu pakete onay vermesini bekliyorum, çünkü Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yatırımdır” diye ekledi.ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Ukrayna’a 60 milyar dolarlık desteği de içeren tasarıya onay vermişti. Beyaz Saray, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne de acilen tasarıya onay verme çağrısında bulunmuştu. Meclis Başkanı Mike Johnson ise tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-ukrayna-ve-israile-yardim-ongoren-tasariyi-oylamaya-sunmayacak-1080730098.html

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd kongresi, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, rusya