https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-donetsk-halk-cumhuriyetini-bombalamasi-sonucu-4-kisi-oldu-1080831930.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bombalaması sonucu 4 kişi öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bombalaması sonucu 4 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin Panteleymonovka kasabasını bombaladığını, saldırı sonucunda 4... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T16:12+0300

2024-02-17T16:12+0300

2024-02-17T16:12+0300

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DHC lideri Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun DHC’nin Panteleymonovka kasabasına yönelik bombardımanının sonuçları ile ilgili bilgileri paylaştı.Puşilin, “Ne yazık ki 4 sivil vatandaş hayatını kaybetti, ölenler arasında 2009 doğumlu bir kız çocuğu bulunuyor. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Aralarında 2013 doğumlu bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi ise yaralandı. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.Panteleymonovka’da Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda 2 katlı bir apartmanın yarısının çöktüğü ve yangın çıktığı yerde Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının arama kurtarma çalışmalarını tamamladığına dikkat çeken Puşilin, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 3 kişinin canlı olarak kurtarıldığı bilgisini verdi.Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin DHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun saldırısının sabah 06.20 sularında gerçekleştiğini, 155 mm’lik 3 top mermisinin ateşlendiğinin saptandığını bildirdi.Panteleymonovka’nın yer aldığı Yasinovataya ilçesinin belediye başkanı Dmitriy Şevçenko ise yaralıların arasında 2013 doğumlu bir kız ve 2015 doğumlu bir erkek çocuğunun bulunduğunu, ölenlerin arasında ise 2009 doğumlu bir kız çocuğunun olduğunu ifade etti. Şevçenko, “Bombardıman sabahın erken saatlerinde gerçekleşti, evin birçok sakini hala uyuyordu. Yaralıların sağlığı ve ölenlerin ruhlarının huzura kavuşması için dua ediyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın” ifadelerini kullandı.

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