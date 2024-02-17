https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-disisleri-kievin-askerleri-avdeyevkadan-cekme-karari-hayat-kurtarmak-icin-verilmedi-1080828816.html

Rus Dışişleri: Kiev’in askerleri Avdeyevka'dan çekme kararı hayat kurtarmak için verilmedi

Rus Dışişleri: Kiev’in askerleri Avdeyevka'dan çekme kararı hayat kurtarmak için verilmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in ordu birliklerini Avdeyevka’dan ‘hayatları kurtarmak’ için değil, para olmadan savaşamadığı için... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T14:38+0300

2024-02-17T14:38+0300

2024-02-17T14:38+0300

ukrayna krizi

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rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

avdeyevka

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aleksandr sırskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordu birliklerinin Avdeyevka’dan ‘hayatların kurtarılması’ için çekildiği yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Kiev’in ordu birliklerini Avdeyevka’dan çekme nedeninin ‘hayatları kurtarmak’ olmadığını ifade etti.Zaharova, “Hayır, nedeni bu değil. Başkan ve çetesi yalnızca doğrudan ceplerine giren büyük paralar karşılığında ve yalnızca sivillere karşı ‘savaşmayı’ bildikleri için” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Kiev rejimi için geriye kalan hiçbir şeyin önemi olmadığının altını çizdi.DHC: Ukrayna birlikleri kaotik bir şekilde Adveyevka’dan kaçıyorDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yaralıları geride bırakarak Avdeyevka’daki mevzilerini kaotik bir şekilde terk ettiklerini duyurdu.Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiği yönündeki haberleri Sputnik’e yorumlayan Gagin, “Evet, gerçekten de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri Avdeyevka’dan ayrılıyor, dağılmış halde ayrıldıklarını gözlemliyoruz. Yani bu, (Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr) Sırskiy’in ‘çekileceğiz’ diye yazdığı şey değil, öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda orada olan şey kaçıştır” açıklamasında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Avdeyevka’dan çekilmeye başladığını dün gece duyuran kişi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy oldu. Ukraynalı askeri yetkililer son günlerde o bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kritik olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekildigini-kabul-etti-1080826553.html

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