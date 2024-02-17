https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekildigini-kabul-etti-1080826553.html

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiğini kabul etti

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiğini kabul etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T13:23+0300

2024-02-17T13:23+0300

2024-02-17T13:35+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

vladimir zelenskiy

avdeyevka

aleksandr sırskiy

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Münih Güvenlik Konferansı’nda soruları yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı.Zelenskiy, “Bu, Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yönelik son derece mantıklı, adil ve profesyonelce bir karardır. Bu doğru bir karardır, kuşatılmamak için cephedeki başka hatlara çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Avdeyevka’dan çekilmeye başladığını dün gece duyuran kişi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy oldu. Ukraynalı askeri yetkililer son günlerde o bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kritik olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-ordu-birliklerinin-avdeyevkadan-cekildigini-duyurdu-1080822512.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, avdeyevka, aleksandr sırskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri