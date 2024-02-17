https://sputniknews.com.tr/20240217/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekildigini-kabul-etti-1080826553.html
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiğini kabul etti
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiğini kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T13:23+0300
2024-02-17T13:23+0300
2024-02-17T13:35+0300
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Münih Güvenlik Konferansı’nda soruları yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı.Zelenskiy, “Bu, Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yönelik son derece mantıklı, adil ve profesyonelce bir karardır. Bu doğru bir karardır, kuşatılmamak için cephedeki başka hatlara çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Avdeyevka’dan çekilmeye başladığını dün gece duyuran kişi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy oldu. Ukraynalı askeri yetkililer son günlerde o bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kritik olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-ordu-birliklerinin-avdeyevkadan-cekildigini-duyurdu-1080822512.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, avdeyevka, aleksandr sırskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, avdeyevka, aleksandr sırskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekildiğini kabul etti
13:23 17.02.2024 (güncellendi: 13:35 17.02.2024)
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı.
Münih Güvenlik Konferansı’nda soruları yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka’dan çekildiğini doğruladı.
Zelenskiy, “Bu, Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yönelik son derece mantıklı, adil ve profesyonelce bir karardır. Bu doğru bir karardır, kuşatılmamak için cephedeki başka hatlara çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Avdeyevka’dan çekilmeye başladığını dün gece duyuran kişi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy oldu. Ukraynalı askeri yetkililer son günlerde o bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kritik olduğunu açıklamıştı.