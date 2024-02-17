https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-ordu-birliklerinin-avdeyevkadan-cekildigini-duyurdu-1080822512.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ordu birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiğini duyurdu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ordu birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ordu birliklerini Avdeyevka’dan geri çekme kararı aldığını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T10:53+0300
2024-02-17T10:53+0300
2024-02-17T10:53+0300
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Sırskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini savunmaya geçecek şekilde Avdeyevka’dan çekilmeleri kararı aldığını ifade etti.Ukraynalı komutan, “Avdeyevka etrafındaki operasyonel duruma istinaden, birliklerimizi şehirden çekerek savunmaya geçmelerini kararlaştırdım” ifadelerini kullandı.Ukrayna haber ajansı Ukrinform, (Ukrayna ordusunun) Tavriya Grubu Komutanı Aleksandr Tarnavskiy’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde ordu birliklerinin imha edilen mevzilerden çekildiğini, hatta bazı askerlerin esir alındığını ancak kent içindeki çatışmaların devam ettiğini duyurdu.Daha sonra UNIAN haber ajansı, Tarnavskiy’in Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiklerini açıkladığın bildirdi.Cuma günü üst düzey bir Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına demecinde ABD’nin Ukrayna ordusunun mühimmat ve diğer kritik kaynaklarının azaldığını gördüğünü ve ABD’nin yeniden yardım sağlamaya başlamadan Avdeyevka’yı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaçınılmaz olan yeni yenilgilerin habercisi olarak gördüğünü söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, pentagon, avdeyevka, çekilme
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, pentagon, avdeyevka, çekilme
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ordu birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiğini duyurdu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ordu birliklerini Avdeyevka’dan geri çekme kararı aldığını bildirdi.
Sırskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini savunmaya geçecek şekilde Avdeyevka’dan çekilmeleri kararı aldığını ifade etti.
Ukraynalı komutan, “Avdeyevka etrafındaki operasyonel duruma istinaden, birliklerimizi şehirden çekerek savunmaya geçmelerini kararlaştırdım” ifadelerini kullandı.
Ukrayna haber ajansı Ukrinform, (Ukrayna ordusunun) Tavriya Grubu Komutanı Aleksandr Tarnavskiy’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde ordu birliklerinin imha edilen mevzilerden çekildiğini, hatta bazı askerlerin esir alındığını ancak kent içindeki çatışmaların devam ettiğini duyurdu.
Daha sonra UNIAN haber ajansı, Tarnavskiy’in Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiklerini açıkladığın bildirdi.
Cuma günü üst düzey bir Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına demecinde ABD’nin Ukrayna ordusunun mühimmat ve diğer kritik kaynaklarının azaldığını gördüğünü ve ABD’nin yeniden yardım sağlamaya başlamadan Avdeyevka’yı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaçınılmaz olan yeni yenilgilerin habercisi olarak gördüğünü söylemişti.