https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-ordu-birliklerinin-avdeyevkadan-cekildigini-duyurdu-1080822512.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ordu birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiğini duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ordu birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ordu birliklerini Avdeyevka’dan geri çekme kararı aldığını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T10:53+0300

2024-02-17T10:53+0300

2024-02-17T10:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

aleksandr sırskiy

pentagon

avdeyevka

çekilme

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_0:117:2474:1509_1920x0_80_0_0_d59c49b7422254e5a0b341bc04697a4f.jpg

Sırskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini savunmaya geçecek şekilde Avdeyevka’dan çekilmeleri kararı aldığını ifade etti.Ukraynalı komutan, “Avdeyevka etrafındaki operasyonel duruma istinaden, birliklerimizi şehirden çekerek savunmaya geçmelerini kararlaştırdım” ifadelerini kullandı.Ukrayna haber ajansı Ukrinform, (Ukrayna ordusunun) Tavriya Grubu Komutanı Aleksandr Tarnavskiy’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde ordu birliklerinin imha edilen mevzilerden çekildiğini, hatta bazı askerlerin esir alındığını ancak kent içindeki çatışmaların devam ettiğini duyurdu.Daha sonra UNIAN haber ajansı, Tarnavskiy’in Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan çekildiklerini açıkladığın bildirdi.Cuma günü üst düzey bir Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına demecinde ABD’nin Ukrayna ordusunun mühimmat ve diğer kritik kaynaklarının azaldığını gördüğünü ve ABD’nin yeniden yardım sağlamaya başlamadan Avdeyevka’yı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaçınılmaz olan yeni yenilgilerin habercisi olarak gördüğünü söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html

ukrayna

avdeyevka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, pentagon, avdeyevka, çekilme